Son Dakika Haberleri: Uzman görüşüne karşın ABD Suudi Arabistan'ı çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine almadı
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Uzman görüşüne karşın ABD Suudi Arabistan'ı çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine almadı

12 dakika önce

Reuters, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadan gelen bilgilere rağmen 'çocuk asker kullanan ülkeler listesi'ne Suudi Arabistan'ın eklenmesini engellediği öne sürdü.

Uzman görüşüne karşın ABD Suudi Arabistan'ı çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine almadı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), sahadan gelen bilgilere rağmen 'çocuk asker kullanan ülkeler listesi'ne Suudi Arabistan'ın eklenmesini engellediği öne sürüldü.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, danışmanlarının Suudiler'in öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de çocuk yaşta savaşçı kullandığı uyarılarına kulak tıkadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:08 
Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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