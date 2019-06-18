Uzman görüşüne karşın ABD Suudi Arabistan'ı çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine almadı
12 dakika önce
Reuters, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadan gelen bilgilere rağmen 'çocuk asker kullanan ülkeler listesi'ne Suudi Arabistan'ın eklenmesini engellediği öne sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:08
'nin (ABD), sahadan gelen bilgilere rağmen 'çocuk asker kullanan ülkeler listesi'ne Suudi Arabistan
'ın eklenmesini engellediği öne sürüldü. Reuters
'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, danışmanlarının Suudiler'in öncülüğündeki koalisyonun Yemen
'de çocuk yaşta savaşçı kullandığı uyarılarına kulak tıkadı.
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