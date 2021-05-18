Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? - Son Dakika

Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?

18.05.2021 17:43

Bir süredir koronavirüs aşısının ikinci dozunda daha fazla yan etki görülmesinin sebepleri merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, koronavirüs aşısının ikinci dozunda bağışıklık sisteminin biraz daha fazla tepki vermesi nedeniyle yan etkilerin daha fazla olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, ikinci doz aşısını olan vatandaşlar da ikinci aşıda daha fazla şikayet bildiriyor.

Salgının başından bu yana yaptığı bilgilendirmelerle öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Güner Sönmez, korona aşısının ikinci dozunda yan etkilerin neden daha fazla olduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ DOZDA DAHA ŞİDDETLİ TEPKİ VERİYOR"

Sönmez, ikinci dozda bağışıklık sisteminin biraz daha şiddetli tepki verdiğini belirterek, "İkinci dozda daha önce uyarılmış olan bağışıklık sistemi biraz daha şiddetli bir tepki veriyor. Yan etkilerin biraz fazla olması bu yüzden" dedi.

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Bilindiği üzere Türkiye'de BionTech aşısının ikinci doz uygulamaları iptal edilmişti. Sinovac aşısının ikinci doz uygulamaları devam ederken, BionTech aşısının ikinci dozunu olan vatandaşlar, Sinovac aşısına göre daha fazla yan etki yaşadıklarını bildirmişti.

2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor. Uzman isim açıkladı
Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?

Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? - Son Dakika


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