Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? - Son Dakika

Türkiye genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, ikinci doz aşısını olan vatandaşlar da ikinci aşıda daha fazla şikayet bildiriyor.

Salgının başından bu yana yaptığı bilgilendirmelerle öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Güner Sönmez, korona aşısının ikinci dozunda yan etkilerin neden daha fazla olduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ DOZDA DAHA ŞİDDETLİ TEPKİ VERİYOR"

Sönmez, ikinci dozda bağışıklık sisteminin biraz daha şiddetli tepki verdiğini belirterek, "İkinci dozda daha önce uyarılmış olan bağışıklık sistemi biraz daha şiddetli bir tepki veriyor. Yan etkilerin biraz fazla olması bu yüzden" dedi.

1 AY ARA İLE RANDEVU VERİLİYOR

Bilindiği üzere Türkiye'de BionTech aşısının ikinci doz uygulamaları iptal edilmişti. Sinovac aşısının ikinci doz uygulamaları devam ederken, BionTech aşısının ikinci dozunu olan vatandaşlar, Sinovac aşısına göre daha fazla yan etki yaşadıklarını bildirmişti.