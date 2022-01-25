Uzman isim tarih verdi! Kar yağışı ne zaman sona erecek? - Son Dakika

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Orhan Şen İstanbul'daki kar yağışının Çarşamba günü etkisini azaltacağını belirterek açıklamalara yer verdi.

"KAR ETKİSİNİ ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRÜDÜRECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen "Kar etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek. Ama bugün deniz etkisi dediğimiz, bizim İstanbul'a özel bir durumdur bu. Marmara'nın batısında ve güneyinde çok hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Bunun nedeni deniz etkisi. Karadeniz üzerinden gelen bu akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor ve bu buharlaşma havadaki nemi ve yağışı arttırıyor. Şu anda onu görüyoruz. dedi.

SICAKLIK , AVRUPA YAKASINDA 2, ANADOLU YAKASINDA İSE 1 DERECEYE KADAR KADAR DÜŞECEK"

Sözlerine devam eden Şen, "Bu sadece Marmara bölgesinin batısında. İstanbul'un Anadolu yakısında şu anda bu kadar kar yok. Akşama kadar bu devam edecek. Yarın İstanbul'da hafifleyecek biraz kar akşam da tekrar devam edecek. Bu deniz etkisi yurt dışında göl etkisi denilen ki Amerika'da yoğun kar yağışlarının olmasına örnektir. Burada bu deniz etkisi devam edecek. Dolayısıyla İstanbul'u bu gece sıcaklık Avrupa yakasında eksi 2 derece. Anadolu yakasında ise 1 dereceye kadar düşecek. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"ERKEN EVE GİDECEĞİZ"

Ayrıca, "Erken eve gideceğiz, toplu taşıma araçları kullanılmalı. Kalp hastalığı problemi olanlar bu havalarda kesinlikle dışarıya çıkmaması lazım. Özellikle rüzgara karşı yürümemesi lazım. Rüzgarı arkasına almazı lazım. Kalp vücudun sıcaklığını dengede tutmak için daha fazla kan pompalayacak dolayısıyla daha fazla oksijene ihtiyacı olacak. Bu oksijeni de alamayacağı için kalp krizi riski artacak." sözleriyle de uyarıda bulundu.