Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan Kurban Bayramı için yapılan hazırlıkları anlattı. Karaca kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında konuştu. Karaca, vatandaşın özellikle hayvanları izinli yerlerden alması konusunda uyardı. Karaca kurbanlık alırken şu konulara dikkat çekti;

1- Kurbanlık hayvan, tüm kontrollerin sağlandığı yerlerden alınmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvan kayıt sistemi "TÜRKVET" uygulaması üzerinden kurbanlık hayvanla alakalı bilgileri görmek mümkün.

2- Kurbanlıklar Valilik, il ve ilçe komisyonlarının belirleyeceği yerde kestirilmeli.

3- Kurbanlık hayvanı alırken, gözlerine duruşuna dikkat edilmeli. Özellikle tüyleri mat olmamalı.

4- Kurbanlık hayvanla ilgili şüpheye düşüldüyse 174'ü arayarak veya pazarda bulunan veterinere danışarak hayvanın dış kontrolleri yaptırılabilir.

5- Kurbanlık hayvanın 2 yaşında olması gerekiyor. Aklınızda soru işareti kalırsa hayvanın dişinden de yaş kontrolü yapılabiliyor.

6- Büyükbaş hayvanlarda kurbanlık yaşı 2, keçilerde 1, koyunlarda ise 6 aylık veya görünüş olarak annesine yakın olması yeterli.

7- Gözü kör, kulağı kesik, topal, kambur ve hasta olan hayvan kurban edilemez dinimize göre.

8- Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar genel olarak "zoonozlar" veya "zoonotik hastalıklar" olarak tanımlanan hastalıklarından korunmak için güvenilir, yetkilendirilmiş alanlarda kesim yaptırılmalı.

9- Kurban etlerinin doğru muhafazası hayati önem taşıyor.

10- Kurban kesiminden hemen sonra yapılan en büyük hatalardan birisi de etlerin üst üste yığılması. Yığılan etin içindeki sıcaklık mikroorganizmaların artışına neden oluyor. Bu yüzden etleri en kısa süre içerisinde parçalayıp üstü üste gelmeyecek şekilde dolaba yerleştirmek gerekiyor.

11- İhtiyaç sahiplerine de et verirken etin bozulmamasına dikkat edilmeli.

12- Buzluğa üst üste konulan etlerin merkezindeki sıcaklık, dolaptan çıktığında oda sıcaklığı seviyesine geldiğinde donan mikroorganizmalar da et çözüldükten sonra harekete geçer ve zehirlenmelere yol açabilir.

13- Kestikten sonra etler, balkonda veya evde temiz bir alana yayılıp bir süre dinlendikten sonra tek yemeklik olacak şekilde buzlukta muhafaza edilmeli.

14- Kurbanlığın işinde uzman kasabın kesmesi de hayati noktalardan biri. Kurbanlık hayvanın yanlış kesilmesi bir sürü etin zayi olmasına yol açabilir.