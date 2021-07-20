Uzman isim uyardı: Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın - Son Dakika

Kurban bayramının 1. gününün gelmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş da ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Kurban kesim merkezleri dolarken, uzmanlardan da kurban kesimlerine devam eden vatandaşlara önemli bir konuda uyarıda bulundu.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Onur Yaprak, Kurban Bayramı'nda halk arasında köpek kisti olarak bilinen kist hidatik hastalığına karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Hastalığın ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Prof. Yaprak, "Halk arasında köpek kisti olarak bilinen hastalık insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan ancak aslında tamamen çok basit önlemlerle korunulabilen bir durumdur. Hastalık dünya üzerinde en çok ülkemizin de bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesi ile Kuzey Afrika, Asya ve Güney Amerika'da yaygındır" dedi.

"KÖPEKLERDEN UZAK TUTUN"

Kurban kesimi sırasında önlem alınması gerektiğini kaydeden Yaprak, "Bu parazitin en yaygın taşıyıcısı köpekler olmakla birlikte, kurt, tilki gibi tüm et yiyen hayvanlar paraziti taşıyabilir. Parazit, köpeklerin bağırsaklarında yaşar. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar rüzgâr ve yağmur etkisi ile toprağa yayılırlar. Bu yumurtalar aylarca toprakta canlı kalır ve yumurtaların bulaştığı sebze-meyve ve yeşilliklerin iyi yıkanmadan yenmesiyle de insanlara bulaşır. Aynı şekilde hastalıklı köpeğe el ile temastan ya da parazit yumurtasının bulaştığı bir toprağa dokunduktan sonra el yıkanmaması da başka bir bulaşma yoludur" ifadelerini kullandı.

"HASTALIKLI SAKATATLARI TÜKETMEYİN"

Kesilen hayvanın hastalıklı sakatlarının tüketilmemesi gerektiğini belirten Yaprak, "Kurban edilen hayvanların karaciğer veya akciğer gibi organlarında kistik hastalık ile karşılaşılması durumunda bu sakatatlar tüketilmemeli ve bulaş zincirinin kırılması amacıyla köpek ve yabani hayvanların da ulaşamayacağı şekilde imha edilmelidir. Son derece basit önlemlerle de hastalıktan korunulabilir" şeklinde konuştu.

"YILLAR İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR"

Kistin karaciğerde oluşması sırasında başlangıçta hiçbir belirti gözlenmediğine değinen Prof. Dr. Yaprak,"Ancak yıllar içinde kistin büyümesi ile dolgunluk hissi ve ağrı, bulantı, kusma gibi şikayetler olur. Kist safra yollarına bası yaparsa ya da açılırsa sarılığa yol açar. Kist patlarsa ölümcül bir alerjik reaksiyon gelişebilir. Bazen de tesadüfen çekilen ultrasonografi veya tomografilerde varlığı fark edilir. Kist hidatik tedavisi kistin yerleştiği organa, organdaki yerine, çapına aynı zamanda da evresine göre değişmekle birlikte ilaç tedavisi, PAIR dediğimiz kistin dışarıdan konulan bir kateter ile boşaltılması veya ameliyatla kistin tamamen alınması söz konusu" diye konuştu.

"KARACİĞER NAKLİ GEREKEBİLİR"

Prof. Dr. Yaprak, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Alveolar tipte olan ekinokok paraziti yine köpeklerin dışkısıyla toprağa karıştığı gibi tilki, çakal, kurt gibi hayvanlarda paraziti yayabilir. Alveolar hidatik hastalığında kist adeta bir tümör gibi karaciğer içinde yayılır ve bazı hastalarda karaciğerin tümünü değiştirmek yani karaciğer nakli gerekebilir"