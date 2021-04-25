Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye - Son Dakika

Doç. Dr. Nalan Kuru, Haberler.com'da Enes Özdemir'e konuk oldu. Pandemi nedeniyle zor bir sınavdan geçildiğini söyleyen Kuru, bu süreçte ebeveynlerle çocuklarının ilişkisinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

BABANIN ROLÜ ÖNE ÇIKARILMALI

Bu dönemde ilişkilerin gerildiğini kaydeden Kuru, evde zaman planlaması ve iş bölümünün önemli olduğuna değindi. Babaların rolünü biraz daha öne çıkarmak gerektiğini kaydeden Nalan Kuru, ebeveynlere çocuklar için güvenli oyun ortamı kurma, çocukla yarım saat vakit geçirme ve konuşma tavsiyesinde bulundu.

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