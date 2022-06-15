Uzman isimden kamusal alanlarda artan cinsel ilişki vakalarıyla ilgili bomba yorum! "Daha da artacak, özellikle önümüzdeki bir yılda"

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar halkı meşgul ederken, son dönemde yaşanankamuya açık alanlarda çıplak dolaşan insanlar ve yine kamuya açık alanlardaki cinsel ilişki görüntüleri infial yarattı. Uzmanlar bu olaylardaki artışın pek çok farklı sebepten kaynaklanabileceğini belirtiyorlar.

Bu olayların nedenleriyle ilgili farklı iddia ve tahliller var. Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF) Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe, toplumu tepkiyle karşılaşan durumu değerlendirdi. Keçe'ye, bu tür olayların artması 5 ayrı nedenden kaynaklanıyor. İşte bu tarz olayların altında yatan 5 neden;

1- İçgüdüsel davranışlar

Ekonomik ve sosyal sorunlar, ülke genelinde korku ve kaygı ortamı oluşmasına neden oluyor. Bunun sonucunda meydana gelen kriz ortamı ise insanların "neokorteks" beyinleri ile hareket etme yetilerini azaltabiliyor. Neokortesk insanlarda bilinçli düşünme ve muhakeme etme gibi bilişsel süreçlerden sorumlu. Bunun sonucunda, mantıklı olmayan, içgüdüsel davranışlar ön plana çıkıyor! Öte yandan, neokorteksin devre dışı kalması, limbik sistem adı verilen bir yapıyı ön plana çıkarıyor. Bu sebeple insandaki bazı bağımlılıklar artabiliyor veya tuhaf sıra dışı cinsel aktivitelerde bulunma motivasyonu güçlü hale gelebiliyor.

2-Pornografinin yaygınlaşması

Bu olayların ikinci nedeninin pornografinin yaygınlaşması olarak gösteriliyor. Keçe, "Amatör dediğimiz porno kategorilerinin izlenme oranlarında ciddi bir artış var. Bundan dolayı insanlar amatör pornolardan etkilenerek bu tür deneyimleri yaşamak istiyorlar" yorumunu yaptı.

3- Sosyal medya

Uzman isim "Üçüncü olarak pornografiyle birlikte sosyal medya kullanımında ciddi bir artış yaşandı. Sosyal medya kullanımı insanların o farklı karakterlere bürünmelerine yol açıyor. Daha cesur, daha farklı, daha sıra dışı bir karakter yaratıyorlar. Bunlar gerçek dünyada 'hadi şurada buluşalım' denildiği zaman da o tuhaflıkları yapabilecek sahte karakterlerin esiri oluyorlar" dedi.

4- Bağımlılıklar

Keçe, uyuşturucu kullanımının yeni bir olay olmamakla birlikte madde kullanan insanların sıra dışı davranışlarda bulunabildiklerini doğrulayarak, Türkiye'nin uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

5- Psikolojik rahatsızlıklar

Keçe'ye göre 5'inci ve son neden de psikolojik hastalıklar. Türkiye'nin sağlık sisteminin fiziki rahatsızlıklara müdahalede gayet başarılı olmasına karşın akıl hastalıklarıyla mücadelede adeta "Taş Devri"ni yaşadığını öne süren Keçe, "Türkiye'de her şeyinizi kaybedin ama aklınızı kaybetmeyin. Çünkü yatacak ve dünya standartlarında hizmet alacağımız hastanemiz yok. Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam psikiyatri konusunda acil eylem planı başlatırdım. Çünkü bu alanda çalışan hekimler terapi yapmayı bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Keçe'ye göre zamanında müdahale edilemeyen rahatsızlıklardan dolayı birçok kişinin psikolojisi daha do bozuluyor. Bu da bu tür olumsuz olayların artmasına neden oluyor. Kaynak: Independent