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Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz! - Son Dakika

Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!

30.11.2021 08:46
Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, fırtına olaylarına karşı alınmayan önlemlere dikkat çekerek, "Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz" dedi.

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte etkili olan fırtına ve lodos bugün de sürecek. Peki yeterince önlem alıyor muyuz, hazırlıklı mıyız?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Bölgesi'nde bazı yerlerde saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos ve fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!

"Bugünkü fırtına şiddetinde esen lodos, yani rüzgar fırtınası ne ilk idi, ne de son olacak. Lütfen önlemleri alalım ve düzenlemeleri artık daha fazla gecikmeden yapalım" çağrısında bulunan Kadıoğlu, uzun yıllar önce kara yolları ve asma köprüleri için ilgililere verdiği örnekler ve önerilerin dikkate alınmadığını vurgulayarak, "Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz" dedi.

"KÖPRÜLER TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILMALIYDI"

Asma köprülerde sadece motosikletlerin değil; TIR, kamyon, otobüs gibi yüksek kasalı tüm araçların devrilme ve şeridinden çıkma tehlikesi olduğunu belirten Kadıoğlu, kazalara dikkat çekti.

Kadıoğlu, İstanbul'daki köprülerde saatte 126 kilometre ve üzeri hızdaki fırtınalar için 'rüzgarın veya rüzgar hamlesinin bu değeri gözlendiği an köprü anında ve tümüyle trafiğe kapatılması' tavsiyesi olduğunu hatırlattı.

Kadıoğlu, "Ülkemizde hava yolları hariç ulaşım sektöründe hiç meteoroloji mühendisi yok. Özellikle demir ve kar yollarında meteorolojik çok eksiğimiz var" eleştirisini yaparak, "Örneğin bu gün TIR gibi yüksek kasalı araçlar rüzgarda devrildi. Allah korusun daha kötüsü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, buna karşılık İngiltere'deki rüzgar kriterlerini örnek gösterdi ve gelişmiş ülkelerdeki asma köprülerde trafik akışının rüzgar şiddetine göre düzenlendiğini vurguladı.

Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!

Fırtına, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz! - Son Dakika


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