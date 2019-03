Uzman İsimler Bilgi Talent Fest ile Gençlerle Buluştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi, farklı sektörlerin uzman isimlerini "BİLGİ Talent Fest" kapsamında öğrencilerle bir araya getirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, farklı sektörlerin uzman isimlerini "BİLGİ Talent Fest" kapsamında öğrencilerle bir araya getirdi. 13-14 Mart tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe, 75'ten fazla kurum katıldı. Öğrencilerin geleceklerini şekillendirirken yol haritası olarak kullanacakları bilgiler edindikleri BİLGİ Talent Fest, paneller, sunumlar ve atölyelerle öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı.



İstanbul Bilgi Üniversitesi BİLGİ Talent Küresel Yetenek Yönetimi'ne bağlı Yetenek Gelişimi Birimi, gelenekselleşen kariyer günlerine farklı bir soluk getirerek "BİLGİ Talent Fest"i düzenledi. santralistanbul Kampüsü'nde katılımcıların, yetenek ve hedefleri doğrultusunda geleceklerine ışık tutacak oturumların düzenlendiği festivalin ilk oturumunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Roy Manukyan yer aldı. Gelecekte iş hayatı, meslekler ve yüksek lisans programlarına dair bilgilerin paylaşıldığı festivalde İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Deniz Kantur da yüksek lisans eğitimiyle ilgili önemli bilgiler verdi.



Dr. Ecmel Ayral, öğrencilerin yetkinliklerine göre, lisans eğitiminin hemen ardından akademik bir yol çizmek amacıyla ya da iş deneyimi kazandıktan sonra alacakları yüksek lisans eğitiminin onları bir adım öne taşıyacağına vurgu yaptı. "BİLGİ Up" sistemini hayata geçirdiklerini belirten Dr. Deniz Kantur "BİLGİ Up, bizim önceden 4+1 olarak adlandırdığımız, öğrencilerin lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimine başlamasını sağlayan bir sistem. Lisansın son yılında iki yüksek lisans dersini alma hakkı kazanan öğrenciler, var olan olguların ötesine geçip, bulgularla alanı genişletme imkanı buluyor. Bu sayede mezunlar arasında zaman kazanarak fark yaratıyor ve önemli bir avantaj sağlıyor" dedi.



"DEĞİŞİMİN PARÇASI OLMAKLA MÜKELLEFSİNİZ"



Festivalde öğrencilerin çalışma hayali kurdukları ve BIG4 diye adlandırılan dünyanın en büyük denetim şirketlerden dördü, 'Kariyerine BIG4 ile başla' panelinde bir araya geldi. Hizmet birimleri arasında en çok personele sahip ve en yüksek cirolu birimin denetim bölümü olduğunu belirten PwC Denetim Bölümü Şirket Ortağı Selim Alyanak, öğrencilere "Çalıştığım zamanın ne kadarını kendime bir şeyler katmak için harcıyorum sorusunu sorarsanız, başarıyı tetiklersiniz" öğüdünde bulundu.



Deloitte Risk Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Onur Eşin ise risk danışmanlığının teknolojinin gelişmesi ile siber güvenlik alanında da çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Riskin de niteliği diğer her şey gibi değişmeye devam ediyor. Sizler daha bu sıralardayken değişimin bir parçası olmakla mükellefsiniz" dedi.



"YÜKSEK EFOR, ADANMIŞLIK VE HEDEF GEREKİYOR"



BIG4 ile ilgili bilgi veren KPMG Vergi Departman Direktörü Mert Öner, "Başta vergi bölümü olmak üzere her birimde yüksek efor, adanmışlık ve netleşmiş bir hedefe sahip olmanız gerekiyor" derken, Ernst & Young Danışmanlık Bölümü İştirak Ortağı Mehmet Gülez ise girişimciliğe değindi.



Mehmet Gülez, "Girişimcilik sabah beşte gitmezseniz açılmayan, akşam onda çıkmazsanız ertesi güne hazır olmayan bir yapıda çalışmak demektir. Hangi sektörde olursanız olun, severek yaptığınız iş, iş tanımından çıkar ve keyifli bir yolculuğa dönüşür" ifadelerini kullandı.



"İLKOKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 65'İ ADI KONMAMIŞ İŞLERDE ÇALIŞACAK"



Festivalde Dr. Sertaç Doğanay'ın "Geleceğin İşleri, Güçleri, Suçları ve Aşkları" başlıklı sunumu dikkat çekti. Geçmişte dünya üstündeki tüm bilgisayarların günde 20 GB veri üretebildiğini bugün ise herkesin cebinde 128 GB'lık telefon olduğunu belirten Doğanay, "Google'da günde 10 milyar arama yapılıyor. Bu aramaların 2 milyarı daha önce kullanılmamış kelime ve cümlelerden oluşuyor. Gün içinde bile bu kadar hızlı dönüşen dünyada geleceği şekillendirecek iki şey bulut bilişim ve 3D yazıcılar olacak. Bundan on yıl önce olmayan teknolojiyi düşünün. Bundan on yıl sonra hayatımıza girecek teknolojilerin yüzde doksanı ortada yok. Bu yıl ilkokula başlayacak çocukların yüzde 65'i adı konmamız işlerde çalışacak. Meslek seçerken bu vizyonla hareket edin" dedi.



YOĞUN PROGRAMA YOĞUN İLGİ



İki gün boyunca devam eden festivalde B-Wise Kurucu Ortağı Cenk Tezcan 'Gelecekte İş Hayatı'ndan bahsederken, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay'ın da açılışını yaptığı oturumda; İsveç Başkonsolosluğu İstanbul Ticari Koordinatörü Şevin Yalçın, EduNed Kurucusu Michiel Paus, British Side Eğitim Danışman Müdürü Pelin Akçay ve IDP Education Türkiye Ülke Müdürü Seval Sir ise "Uluslararası Yüksek Lisans Fırsatları" üzerine tecrübe ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. Festivalin ikinci gününde Dale Carnegie Akademi Genel Müdürü Dilek Faka "Meslekler yerini yetkinliklere mi bırakıyor?" başlıklı bir sunum yaptı. Expertera Ceo'su ve Kurucusu Alp Sezginsoy ile OthersApp Yetenek Platformu Kurucu Ortağı Samed Torun, İşin Geleceği: Platform Kariyerleri ve Geleceğin Yetkinlikleri ile ilgili tecrübelerini aktardı.



Katılımcılar, Vodafone-Discovery programı ile ilgili Yetenek Yönetimi Kıdemli Müdürü Günışığı Uzunoğlu, Mercedes-Pep programı detayları için Yetenek Kazandırma Uzmanı Cansu Zülfikar, Odgers Berndtson Partner'i Duygu Kayaalp Bir Gün CEO programı detayları, BSH Yetenek Kazanımı ve İşveren Markası Sorumlusu Servet Ünal – BSH Generation program içeriği ve L'Oréal-Wintern süreci ile ilgili İşe Alım ve İşveren Markası Uzmanı Deren Yazçayır'dan genç yetenek programlarının seçme, değerlendirme ve gelişim süreçleri ile ilgili kritik bilgiler öğrenme fırsatı yakaladı.



Katılımcılar festivalin sonunda ise Kariyet.net'in eğitmenleriyle özgeçmiş hazırlama atölyesinde profesyonel CV hazırladı. Randstad Danışmanlık ise öğrencilere online mülakat tecrübesi yaşatarak, her bir mülakat sonunda birebir geri bildirimde bulundu.



Fuar alanında ise sektörün önde gelen şirketlerinin kurduğu stantlarda öğrenciler şirket temsilcilerinden bilgi alma fırsatı yakaladı. - İstanbul

