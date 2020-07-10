Uzman Jandarma'nın darp edilmesinde "çadır" iddiası - Son Dakika

Uzman Jandarma'nın darp edilmesinde "çadır" iddiası

- Gaziantep'te uzman Jandarma'nın darp edilmesi olayının şüphelisi yaşananları anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Uzman Jandarma'nın darp edilmesine ilişkin olayın şüphelisi sessizliğini bozdu. Olayın şüpheli Ahmet Bozkurt, kavganın asıl sebebinin ise arazilerinde bulunan Uzman Jandarma Alper Bülbül'a ait çadır olduğunu ileri sürdü.

Karmakış ilçesinde Uzman Jandarma olarak görev yapan Alper Bülbül, iddiasına göre, Nizip ilçesinde bulunan evinim önünde darp edilmiş, olayın ardından hastanede burnunda ameliyat edilmişti. Bülbül polise verdiği ifadede evinin önünde aracını yıkattığı sırada, tehlikeli bir şekilde kullanılan forklift nedeniyle kızının ezilme tehlikesi geçirmesinden dolayı şahsı uyarmasıyla kendisine saldırıldığını ileri sürmüştü. Olayın şüphelilerinden Ahmet Bozkut ise, yaşanan kavganın Alper Bülbül'ün ifade ettiği gibi değil kendisine ait olan araziye kurduğu çadır araç garajından dolayı olduğunu kaydetti.

Bozkurt, "İş yerim için bir arsa satın aldım ve orayı depo yaptım. Oraya beton döküp tel örgü çekmem gerekiyordu, ismi geçen şahıs ise bu arazide aracına garaj yapmıştı portatif çadırdan. Bende kendisine ricada bulundum, buraya beton dökeceğim, tel örgü çekeceğim rica etsem garajınızı kaldırabilir misiniz? diye ama şahıs bunu kulak ardı etti. Tabii benimde işimin dönmesi için buraya beton dökmem lazımdı ama betonu dökmedik fakat daha sonra bu garajı kaldırdık buradan araya giren insanların sayesinde. Garaj kalktıktan sonra şahıs beni, iş yerimi ve çalışanlarımı hedef aldı sürekli tacizde bulundu" dedi.

"Olay günü elemanlarım beni aradı ve şahsın kendilerini tehdit ederek forkliftin önünü kestiğini söyledi" diyen Bozkurt, "İş yerine geldim şahsı gördüm ve kendisine, 'derdin ne? bizim iş yerinin sana ne gibi sıkıntısı var' dedim. Bana, 'Sen benim garajımı kaldırttın buradan senin de depon kalkacak" dedi. O sırada tartışmaya başladık ve bana bir tane yumruk vurdu dudağım patladı doktor raporunda da bunlar mevcut ve o sırada bir arbede yaşandı sonrasında ise silahını çekerek sol omzuma vurdu ve silah yere düştü ben ondan hızlı davranarak silahı alıp iş yerime doğru kaçmaya başladım. Şahıs araçtan ikinci silahına hareket ettiği sırada polis geldi ben polise sığındım ve silahı polise teslim etim kesinlikle gasp olayı yoktur bundan başka olay yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bozkurt, medyada yer alan fotoğrafların ise olaydan 4 gün sonra özel hastanede ameliyat sonrası çekilen fotoğraflar olduğunu söyledi.

Öte yandan, olay sonrası gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan Karmakmış Merkez Muhtarı Cemal Bozkurt ise ses siğilini koruyarak adalete güvendiğini kaydetti.