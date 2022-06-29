Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: "Yavru Kangal alırken dikkat" - Son Dakika
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Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: "Yavru Kangal alırken dikkat"

29.06.2022 11:53
Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: "Yavru Kangal alırken dikkat"

Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: "Yavru Kangal alırken dikkat"SİVAS Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Üreticisi Ümit Taşdelen, yavruyken Kangal olarak alınan köpeklerin büyüklerinde Kangal olmadığı anlaşılınca sokaklara terk edildiğini söyledi.

Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: "Yavru Kangal alırken dikkat"

SİVAS Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Üreticisi Ümit Taşdelen, yavruyken Kangal olarak alınan köpeklerin büyüklerinde Kangal olmadığı anlaşılınca sokaklara terk edildiğini söyledi.

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri melezleme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Melezlenen Kangal köpeklerinin yavrularını safkan Kangal olarak satın alan vatandaşlar büyüyen yavrunun safkan olmadığı anlayınca sokağa terk ediyor. Terk edilen melez köpekler sokaklarda saldırı eğilimi göstererek, tehlike saçıyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Üreticisi Ümit Taşdelen, vatandaşların Kangal yavrularıyla melez ırkların yavruları arasında ki farkları ayırt etmelerinin zor olduğunu belirterek, Kangal yavrusu sahiplenmek isteyen vatandaşların ruhsatlı ve bilinçli üretim yapan çiftlikleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Melez ırklar Kangallarla karıştırılıyor

Taşdelen, melez ırkların saldırgan eğilimlerde bulunabildiği fakat Kangalların insanlara zarar vermeyeceğini vurgulayarak, "Kangal köpekleri melezleme aşamasına geldi. Küçükken Kangal köpeklerinin tam olarak kangal olup olmadığı anlaşılmadığı için vatandaşlar melez köpekleri Kangal köpeği diye bilinçsiz bir şekilde sahipleniyorlar. Köpek biraz büyüdükten sonra Kangal köpeği olmadığı anlaşılınca ise sokağa bırakmak zorunda kalıyorlar. Sokağa bırakılan melez köpek saldırgan olabiliyor. Bizim milli değerimiz olan Kangal köpeği kesinlikle insana zarar vermez. Yalnız melezlendiği zaman ırk yozlaşıyor buda hayvanı agresif yapıyor ve insanlara saldırmasına neden oluyor" dedi.

Kangala hak edilen değer verilmeli

Taşdelen, yabancı ırk köpeklere gösterilen değerin Kangallara da gösterilmesi gerekildiğini ifade ederek, "Bugün Kangal köpeklerinin melezlenmiş halini birçok sokakta görebilirsiniz. Ama bir Rottweiler bir Alman kurdu köpeğini sokakta göremezsiniz. Bu konuda vatandaşları duyarlı olmasını istiyorum. Kangal köpeği alırken ruhsata tabi olan çiftliklerden ve bilinçli üretim yapan insanlardan alsınlar. Sivas Kangal köpeği insanalar saldırmayan insan canlısı bir hayvandır. Biz Kangalı arazide ve sürü korumada istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: 'Yavru Kangal alırken dikkat' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzman Kangal Yetiştiricisi uyardı: "Yavru Kangal alırken dikkat" - Son Dakika
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