Uzman: Omicron Varyantı, Salgın Önlemlerinde Gevşemeye Gidilmesine İmkan Tanımıyor - Son Dakika
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Uzman: Omicron Varyantı, Salgın Önlemlerinde Gevşemeye Gidilmesine İmkan Tanımıyor

29.04.2022 20:37
Uzman: Omicron Varyantı, Salgın Önlemlerinde Gevşemeye Gidilmesine İmkan Tanımıyor

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir epidemiyolog olan Liang Wannian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu salgınlar karşısında, salgın kontrol ve önlemlerinin gevşetilmesinin Çin için bir seçenek olmadığını söyledi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir epidemiyolog olan Liang Wannian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu salgınlar karşısında, salgın kontrol ve önlemlerinin gevşetilmesinin Çin için bir seçenek olmadığını söyledi. Liang, düzenlediği basın toplantısında ülkenin henüz yaşlı ve reşit olmayan nüfusunu tam olarak aşılamadığını kaydetti. Aynı zamanda ülkenin farklı bölgeleri tıbbi kaynaklar açısından farklılıklar arz ediyor. "Bu koşullarda serbest ekonomi ilkesine dayanan bir salgın kontrol yaklaşımı benimsememiz halinde ülkenin tıbbi kaynakları çok zayıflayacaktır" açıklamasını yapan Liang, bu tür bir yaklaşımın çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere savunmasız grupların refahına da zarar vereceğini sözlerine ekledi.

Liang, Beijing ve Shanghai'daki salgınla mücadele çalışmalarına ilişkin olarak ise, Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonları etkin biçimde kontrol altına almak ve virüsün bir adım önünde kalmak için sınırlama politikalarının hızlı ve tam olarak uygulanması gerektiğini söyledi. Lian, virüsün yayılımının önüne geçilmesi ve insanların yaşamlarının korunması için ülkenin zamanında tespit, karantina, hasta kabulü ve tedavisi ilkelerine bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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