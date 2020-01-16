Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika

Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.

Şehidin ilçe kırsalındaki Salmanlar Mahallesine giden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve askeri yetkililer üzücü haberi baba Ali ile anne Aysel Alpaklı'ya verdi.

Eve ve Türk bayrakları asılırken, Alpaklı'nın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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