Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika

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Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi
11 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Kaymakam Özkan Demir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış tarafından aileye haber verilmesinin ardından, şehit Ceyhun Taş'ın (23) babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Bekar olan şehidin, üçü kız 7 kardeşi bulunuyor.
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