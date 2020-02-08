Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika

Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi

11 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Kaymakam Özkan Demir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış tarafından aileye haber verilmesinin ardından, şehit Ceyhun Taş'ın (23) babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehidin, üçü kız 7 kardeşi bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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