Uzman Onbaşı Halis Sayın, Niğde'de Toprağa Verildi

SURİYE'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SURİYE'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde'nin Orhanlı beldesine getirilen şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, son kez baba evine götürüldü. Alınan helalliğin ardından nişanlı olduğu belirtilen şehit Sayın için belde meydanında tören düzenlendi. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Halis Sayın'ın babası Yüksel ve annesi Şerife Sayın ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Rahatsızlanan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.



Niğde Müftü Vekili Ali Çetin tarafından öğle namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, belde şehitliğine defnedildi.



Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen (21) şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise yaralanmıştı.



- Niğde

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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