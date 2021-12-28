Uzman Onbaşı Kaya, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Serhat Kaya, Karaman'da toprağa verildi.
Kahramanmaraş'tan merkeze bağlı Damlapınar Köyü'ne getirilen Kaya'nın cenazesi köy meydanında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Olay
18 Aralık günü S.D. yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobil, Kayseri- Göksun kara yolu Keklikoluk mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli oldukları öğrenilen İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü S.D ile Serhat Kaya ve F.A. yaralanmış, İsmail Acar'ın cenazesi Karaman'da toprağa verilmişti.
Kaynak: AA
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