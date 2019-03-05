Son Dakika Haberleri: Uzman Onbaşı Küçük, Memleketinde Toprağa Verildi

Uzman Onbaşı Küçük, Memleketinde Toprağa Verildi

55 dakika önce

Görev yaptığı Ankara İl Jandarma Komutanlığında hayatını kaybeden Kırşehirli Jandarma Uzman Onbaşı Özgür Küçük, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Onbaşı Küçük, Memleketinde Toprağa Verildi, System.String[]
Görev yaptığı Ankara İl Jandarma Komutanlığında hayatını kaybeden Kırşehirli Jandarma Uzman Onbaşı Özgür Küçük, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaman İlçesi Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Küçük'ün Türk Bayrağına sarılı naaşı yakınlarının göz yaşları arasında ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Kaman ilçesinde gerçekleşen cenaze törenine Kırşehir Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran askeri yetkililer ve Küçük'ün sevenleri katıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Kaman, Ankara, Jandarma, Güncel
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