Son Dakika Haberleri: Uzman Onbaşı'nın şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştı
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Uzman Onbaşı'nın şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştı

39 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

Uzman Onbaşı'nın şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştı, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık İlçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) hayatını kaybetti. Seyhan İlçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan şehidin babaocağına acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Cabbar ile anne Sevtap Yücel acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevinin bulunduğu sokağa yetkililer tarafından Türk bayrakları asıldı.

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Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Ovacık, Tunceli, Adana, Güncel
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