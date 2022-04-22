Uzman Onbaşı, törende "yürüyüş komutuyla" sürpriz evlilik yaptı - Son Dakika
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Uzman Onbaşı, törende "yürüyüş komutuyla" sürpriz evlilik yaptı

22.04.2022 22:48

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 6 ay eğitim gören ve bugün düzenlenen törenle profesyonelliğe ilk adımını atan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 6 ay eğitim gören ve bugün düzenlenen törenle profesyonelliğe ilk adımını atan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni'nde Uzman Onbaşı Salim Uyanık, takım arkadaşları ile sürpriz bir evlilik teklifi programı organize etti.

Töreni izleyen kız arkadaşı Deniz Eğilmez'in yanına gelmesiyle takım arkadaşlarına "yerinde say" diyerek yürüyüş komutu verdi.

Yerinde saymaya başlayan takım arkadaşları hep bir ağızdan "Deniz Salim'le evlenir misin?" diye bağırdı.

Bu sırada kız arkadaşının önüne çöken ve yüzük uzatan Salim, "Benimle evlenir misin?" dedi.

Evlenme teklifini kabul eden Deniz, erkek arkadaşına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.

Çok heyecanlı olduğunu anlatan Deniz Eğilmez, çok güzel bir sürpriz yaşadığını ifade etti.

Salim Uyanık ise 1,5 yıldır birlikte olduklarını kaydetti.

Uzman Onbaşı, törende yürüyüş komutuyla sürpriz evlilik yaptı
Uzman Onbaşı, törende yürüyüş komutuyla sürpriz evlilik yaptı
Uzman Onbaşı, törende yürüyüş komutuyla sürpriz evlilik yaptı
Uzman Onbaşı, törende yürüyüş komutuyla sürpriz evlilik yaptı

YORUMLAR
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Uzman Onbaşı, törende 'yürüyüş komutuyla' sürpriz evlilik yaptı Uzman Onbaşı, törende 'yürüyüş komutuyla' sürpriz evlilik yaptı Vali Gürel koruyucu aileler ve çocuklarla iftarda bir araya geldi Vali Gürel koruyucu aileler ve çocuklarla iftarda bir araya geldi

Jandarma, Karabük, Komando, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzman Onbaşı, törende 'yürüyüş komutuyla' sürpriz evlilik yaptı - Son Dakika


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