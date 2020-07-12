Uzman onbaşıdan geriye bu acılı not kaldı - Son Dakika

Uzman onbaşıdan geriye bu acılı not kaldı

Bursa'da beylik tabancasıyla intihar eden 22 yaşındaki uzman onbaşıdan geriye sevgilisine yazdığı not kaldı.

Bursa'da beylik tabancasıyla intihar eden 22 yaşındaki uzman onbaşıdan geriye sevgilisine yazdığı not kaldı.

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Olay, Osmangazi ilçesi Bülbülce Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Musa Ş., sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin" diyerek not bıraktı. Notu gördükten sonra Musa Ş.'ye ulaşamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Bülbülce Sokak'taki ikamete giden arkadaşları, uzman onbaşıyı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Musa Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Onbaşıdan geriye acılı not kaldı


Cansız bedeni bulunan onbaşıdan geriye sevgilisine yazdığı acılı not kaldı. Sevgilisine veda eden Musa Ş.'nin notta, "Cansel, aşkım sana bir nasihatım var. Evlen eşine iyi bir kadın, çocuklarına iyi bir anne ol. Biliyorum arkamdan ağlayacaksın ama fazla ağlama. Ben senin ağlamana dayanamam bilirsin. Biran önce beni unut, benden iyi birini bul ve evlen. Benim yüzümden oldu diye de üzülme kendini suçlama" yazdığı öğrenildi.


Uzman onbaşının cansız bedeni, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Osmangazi, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzman onbaşıdan geriye bu acılı not kaldı - Son Dakika
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