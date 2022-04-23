Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
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Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

23.04.2022 00:52
Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında eğitimini tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, tören sonrası kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında eğitimini tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, tören sonrası kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreninde sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti. Eğitimini başarıyla tamamlayan Uzman Onbaşı Salim Uyanık, silah arkadaşlarının yardımıyla 1.5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklifi organize etti. Arkadaşlarına 'yerinde say' komutu veren Uyanık, "Deniz Salim ile evlenir misin?" sesleri arasında kız arkadaşı Deniz Eğilmez'in önünde eğilip yüzüğü uzatarak evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' cevabını alan uzman onbaşı, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

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Safranbolu, Jandarma, Komando, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzman onbaşıdan mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika


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