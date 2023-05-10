Uzman Psikolog Emre Gökçeoğlu uyardı: Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat - Son Dakika
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Uzman Psikolog Emre Gökçeoğlu uyardı: Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat

Uzman Psikolog Emre Gökçeoğlu uyardı: Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat

10.05.2023 17:25

Klinik psikolog Emre Gökçeoğlu, travma sonrası stres bozukluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Her 13 kişiden 1'i hayatının bir noktasında travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirten Gökçeoğlu, "Günlük görevleri zorlaştıran rahatsız edici semptomlarla kendini gösteren duygusal bir bozukluktur. Cinsel taciz, savaş, araba kazası, çocukların istismarı veya kişinin hayatına yönelik diğer tehditler gibi travmatik bir olay nedeniyle ortaya çıkabiliyor" dedi.

Klinik psikolog Emre Gökçeoğlu, travma sonrası stres bozukluğu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"STRES BOZUKLUĞU YAYGIN HALE GELDİ"

Gökçeoğlu, "Ülkemizde, özellikle pandemiyi takip eden süreçte stres bozukluğu durumu daha yaygın hale geldi. Benzeri görülmemiş bu halk sağlığı tehdidi, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi psikoloji dünyasını ciddi şekilde etkiledi. Ek olarak, önemli sayıda hasta, pandemi sırasında psikoterapilerde düşüş yaşadı". Travma sonrası stres bozukluğunun yaygınlığı dünya çapında artıyor ve onu tedavi etmek için daha fazla klinik araştırma yapılıyor." dedi.

"İKİNCİL TRAVMATİK STRES VAKALARI ARTTI"

Travmalar ile ilgili araştırmalarına devam eden Uzman Psikolog Emre Gökçeoğlu, yaşanan deprem felaketi sonrasında da ikincil travmatik stres vakalarının arttığına değiniyor. "Ülkece yaşadığımız depremin olumsuz etkileri arasında ruhsal sağlığımız da yer alıyor. Deprem bölgesinde olan vatandaşlarımızın dışında, televizyon karşısında kendini çaresiz hisseden milyonlarca kişide de ikincil travmatik stres belirtilerinde artış yaşandı. Çünkü, yaşanılan sıradan bir durum değil, adeta bir dehşet duygusuydu. Bu da, hepimizin çaresiz ve en önemlisi suçlu hissetmesine neden oldu"

Uzman Psikolog Emre Gökçeoğlu uyardı: Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat

"DOĞRU TEDAVİ ÖNEMLİ"

Kocaeli'ndeki kliniğinde hastalarını ağırlayan ve Instagram'da travmalar üzerine yaptığı paylaşımlar ile de takipçilerinin üzerinde TSSB konusunda farkındalık yaratan Gökçeoğlu, "travma sonrası stres bozukluğundan kurtulanların çoğu, sonunda normal yaşamlarına devam eder" diye açıklıyor. Bir süre, kendinizi kopuk hissetmek gibi çeşitli sorunlarla mücadele edebilirsiniz, ancak bu süre uzuyorsa ve belirtiler artış gösteriyorsa, mutlaka bir uzman desteği gerekiyor. Emre Gökçeoğlu'na göre, travma sonrası stres bozukluğu, ilaçlar, terapiler, kişisel bakım ve beslenmenin bir kombinasyonu kullanılarak tedavi edilebilir. "Doğru tedavi, daha net düşünmenize, fiziksel aktivite oranınızı arttırmanıza ve yaşamınız üzerinde kontrol sahibi olmanıza yardımcı olabilir"

"MUTLAKA UZMANDAN YARDIM ALINMALI"

Emre Gökçeoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı, "Bazı araştırmalar, travma geçirmiş kişilerle erken müdahalenin TSSB'nin bazı semptomlarını azaltabileceğini veya tamamen önleyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, yapmanız gereken sorunu kendi başınıza çözmeye ya da kendiliğinden ortadan kaybolmasını beklemek yerine, mutlaka bir uzmandan yardım almaktır. Çünkü, TSSB'den kurtulmak aşamalı ve devam eden bir süreçtir. Belirtiler, nadiren kendiliğinden kaybolur ancak uzman desteği, bunu daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmenize yardımcı olur. Tedavi olmak, daha az ve daha az yoğun semptomlara ve ayrıca travma ile ilgili duyguları yönetme becerisi kazanmanızı sağlayacaktır." dedi.

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