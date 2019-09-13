Uzman Psikolog Özkan Şenol, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere 'kişisel gelişim' semineri verdi

Uzman Psikolog Özkan Şenol tarafından idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 'kişisel gelişim' semineri verildi.



Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muş merkez Öğretmenevi konferans salonunda okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik düzenlenen kişisel gelişim semineri büyük ilgi gördü. Uzman Psikolog Özkan Şenol, Muş Merkez Öğretmenevi konferans salonunda, okul yöneticilerine "Etkili yöneticilik", öğretmenlere yönelik "Etkili öğretmenlik uygulamaları", rehberlik öğretmenlerine yönelik "Rehberlik Servislerinin sık karşılaştığı sorunlar ve çözümleri", öğrencilerze "Ergen, Ders dikkat, öfke, stres, eğitimin hayatımızdaki önemi ve sınav sürecini yönetmek", velilere yönelik "Zor ve problemli çocuklarla problem çözme becerisi", ile "Yeni öğretim yöntemleri ve teknikleri" konulu seminler verildi. 8 seans şeklinde gerçekleşen kişisel eğitim seminerine İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Şube Müdürü Murat Çoban, Bayram Güler, İbrahim Tanyeri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Uzman Psikolog Özkan Şenol, Muş merkezde görev yapan öğretmenlere sınıf içi iletişim, çocuklarda öz güven geliştirme, sorun çözme becerisi, çocuk ergen psikolojisi gibi konularda bilgi verdi. Şenol'un kurduğu iletişim ve esprili anlatımı öğretmenlerin büyük beğenisini kazandı. Şenol, kişisel gelişim seminerinde öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarının okul müdürlüklerinde düzenli bir şekilde tutulması gerektiği belirterek, "Öğrencilerimize okulumuzu sevdirelim. Onlara hayal kurmayı öğretmemiz lazım. Başarıya ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğini öğretelim. Yöneticilerimizin empati kurabilmesi, stres ve öfkeyi yönetebilmesi gerekiyor. Bunun yanında okul idarecilerimiz ve rehber öğretmenlerimizin veliler ile iyi bir diyalog halinde olması gerekiyor" dedi. - MUŞ