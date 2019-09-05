Son Dakika Haberleri: Uzman psikolog: rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez
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Uzman psikolog: rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez

3 saat önce

ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Uzman psikolog: rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez, System.String[]

ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Birçok insanın, hayatlarının günlük rutin hareketlerden dolayı sıkıcı ve renksiz geçtiğinden şikayet ettiğini belirten Yaprak Yurdakul, oysaki günlük rutinlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi. Rutinlerin, küçük kararlara harcanan zamanı azaltarak kişinin enerjisini istediği alana yönlendirmesini sağlayacağını vurgulayan Yurdakul, "Bu rutinler hem üretkenliği ve yaratıcılığı artırır hem de fiziksel ve psikolojik sağlık için faydalıdır. İstediğiniz rutinlerin kalıcı hale gelmesi için yapabileceğiniz birkaç şey var. Katlanamadığınız bir spor dersi veya sevmediğiniz bir kitap tarzını okumak asla alışkanlık haline gelmeyecektir. Bu nedenle sizin sevdiğiniz ve hayatınızda yeri olmasını istediğiniz rutinler oluşturun" dedi.

BAŞARILARINIZI KUTLAYIN

İnsanların günlük yaşamında küçük başarılarını dahi kendi içinde kutlamasının ve bundan dolayı mutlu hissetmesinin önemli olduğunun altını çizen Yurdakul, belirli aralıklara kendilerine küçük ödüller vererek hayatlarını renklendirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. Bu başarıların küçük de olsa mutluluk için etkili olacağını söyleyen Yurdakul, şöyle konuştu:

"Örneğin okuduğunuz her 10 sayfada ya da koştuğunuz her üç kilometrede bir kendinizi ödüllendirin. Rutinlerinizi gerçekleştirmenin içinizden gelmediği günlerde onların, hayatınızı iyileştirmek için yolculuğunuzda önemli birer araç olduklarını hatırlayın."

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
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