Son Dakika Haberleri: Uzman psikolog rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez (2)
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Uzman psikolog rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez (2)

3 saat önce

'RUTİNLERDEN KEYİF ALMAK ÖNEMLİ'Adana'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını yönündeki açıklamasını vatandaşlar değerlerdirdi.

Uzman psikolog rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez (2), System.String[]

'RUTİNLERDEN KEYİF ALMAK ÖNEMLİ'
Adana'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını yönündeki açıklamasını vatandaşlar değerlerdirdi.  Günlük hayattaki rutinlerin oluşma şartlarına göre hayata renk katıp katmayacağının belli olacağını söyleyen Yalçın Ertaş, kazanılan rutinlerinin bazıları kötü anılardan elde edilirken bazılarının ise mutlu anılardan hayatımıza entegre olduğunu belirterek, "İşte bu rutinlerin içinde severek yaptığımız şeyler elbette hayatımıza güzellik katar. Fakat bunun yanı sıra bizi sıkan rutinlerimizden kaçınmamız daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi. Günlük hayatında çocuklarıyla ilgilendiğini ve ayrıca diğer işlerini de halledebildiğini belirten Demet Yakut ise, "Açıklamayı destekliyorum. Bence rutinler hiç de sıkıcı şeyler değil. Önemli olan onları keyifli hale getirip yapabilmek. Diğer türlü sadece rutinlerimiz değil tüm hayatımız sıkıcı bir hal alır" diye konuştu.


Adana, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
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