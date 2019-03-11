Uzman Psikolog Sibel Düzakın, Sınav Kaygısıyla Baş Etmenin Yollarını Anlattı

ATILIM Üniversitesi, özel okullarda ve eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere'Sınav kaygısı ve ergenle iletişim çalışmalarında alternatif teknikler' başlıklı bir eğitim semineri düzenledi.

ATILIM Üniversitesi, özel okullarda ve eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere'Sınav kaygısı ve ergenle iletişim çalışmalarında alternatif teknikler' başlıklı bir eğitim semineri düzenledi. Uzman Psikolog Sibel Düzakın sunumuyla, öğretmenlere ergen psikolojisi problemlerinde nasıl başa çıkılacağını anlattı. Atılım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen seminere çok sayıda rehber öğretmen katıldı.



Sıklıkla görülen sorunlardan birinin performans kaygısı olduğunu ifade eden Sibel Düzakın, "Alanda yaptığımız çalışmalar içerisinde en sıklıkla gördüğümüz sorunlardan birisi performans kaygısı. Özel alt adı sınav kaygısı meslektaşlarımızla da zaman zaman paylaşımda bulunduğumuz alanlardan birisi. Sınav kaygısı özellikle anne ve babaların öğrencilerin ismini bile duymak istemediği, bu nedir neden ortaya çıkıyor diye birbirlerine çok soru sordukları, üzerinde bazen de çalışmak istemedikleri bir konu haline geldi. O yüzden belki ince tekniklerle, biraz daha onların kendilerini ifade etmesini, tanımasını ve anlamasını sağlayacak yollarla çalışmayı sürdürmek gerekiyor" dedi.



Teknikleri ve yöntemleri tekrar konuşmanın faydalı olacağına vurgu yapan Düzakın, katılımcıların birbirleriyle deneyimlerini paylaşıyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Düzakın, "Hepsi son derece istekliler, öğrencilerine fayda sağlamaya çalışmak, buradan kazandıklarıyla geri dönüşler yapabilmek için geldiler. Burada onlarla birlikte kendilerinin de uyguladığı, kendi üstlerinde de görebildiği, sonuçlarına bakabildiği, uygulamalı bir çalışma yapıyoruz. Umarım onlar için etkili ve keyifli bir çalışma olur, ve kazandıklarıyla okullarına döndüklerinde kendilerine yeni kapılar açabilecek, öğrencilerine farklı yollar gösterebilecek, ışık tutabilecek yöntemlerle ceplerini doldurmuş olarak giderler" diye konuştu.



ERKEN MÜDAHALE ERGEN PSİKOLOJİSİNDE ÖNEMLİ



Yapılan eğitimle, ergen psikolojisi problemlerinde konuların nasıl aşılacağını öğrendiklerini ifade eden özel bir okulda rehber öğretmeniolan İsmail Akif Yücel, "Atılım Üniversitesi'nin ergen psikolojisi ve sınav kaygısı üzerine düzenlemiş olduğu eğitim, günümüzde en çok yaşadığımız problemlerin başında gelen konu sınav kaygısı olduğu için eğitim çok başarılı geçti. Bizler de çok faydasını gördük. Veliler açısından, aynı zamanda öğrenciler açısından sınav kaygısını nasıl yenmeliyiz, bunu nasıl aşmalıyız. Bu konularda engin bilgiler aldığımız için çok memnun olduk. Ergen psikolojisi konusunda da, günümüzde artık ergenler de artık bu konulara erken başlıyorlar. Ondan dolayı yaş seviyesi biraz daha düşüyor. Bundan dolayı ne kadar erken müdahale edilirse bu ergen psikolojisine çok daha faydalı oluyor. Bugün öğretmen arkadaşlarımızla da ergen psikolojisinin problemleri üzerine konuları nasıl aşacağımızı öğrendik. Onlara daha fazla nasıl yardımcı oluruz onları öğrendik. Atılım Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - Konya

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