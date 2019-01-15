Son Dakika Haberleri: Uzman Psikologdan Öğrencilere Bağımlılık Uyarısı

Uzman Psikologdan Öğrencilere Bağımlılık Uyarısı

1 saat önce

Uzman Psikolog Alihan Atile, Küçükçekmeceli öğrencileri bağımlılık konusunda bilgilendirdi.

Uzman Psikologdan Öğrencilere Bağımlılık Uyarısı, System.String[]
Uzman Psikolog Alihan Atile, Küçükçekmeceli öğrencileri bağımlılık konusunda bilgilendirdi. Atile, teknoloji bağımlılığından bahsederek, öğrencilere "Kendinize belirli bir süre koyun. Mutlaka kullanımı sınırlandırın" dedi.

Sultan Murat Orta Okulu'nda Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (BAYAMER) görevli Uzman Psikolog Alihan Atile, 'Bilinçli Ol Bağımlı Olma' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"İstersem bırakırım, bir daha başlamam demeyin"

Öğrencilere, uyuşturucu madde, sigara, alkol, teknoloji gibi bağımlıkları anlatarak, sonuçlarını aktaran Atile, "İstersem bırakırım. Bir daha başlamam demeyin. Unutmayın bu maddeler kontrol edilebilseydi, bağımlılık olmazdı. Kişilerde nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Biri 2 ayda biri ilk içişinde bağımlı olabilir. Bu tamamen kullanan kişinin genlerine, kullandığı maddeye, ne kadar sıklıkla kullandığına da bağlı" dedi.

"Bağımlılık sorunlu hayatınıza daha fazla sorun katar"

Öğrencileri sürü psikolojisine karşı da uyaran Alihan Atile, "İçinde bulunduğunuz toplum yanlış bir şeyler yapıyorsa, hayır deyin. O ortamdan uzaklaşın. Bazıları da içinde bulunduğu sorunlardan kaçmak için kullanır. Ancak ikinci bir soruna yol açmış olursunuz. Hayatınız daha kötü olur. Bu nedenle yaşadığımız problemleri ailemizle ya da öğretmenlerimizle bir büyüğünüzle mutlaka paylaşın" diye konuştu.

Öğrencileri teknoloji bağımlılığı konusunda da uyaran Psikolog Atile, "Teknoloji kullanımınızı mutlaka sınırlandırın. Belli bir süre koyun. Tabi ki kullanacağız ancak bu aile ilişkilerinizi etkilememeli. Okul başarınızın önüne geçmemeli. Dengeli kullanıyor olmalıyız" diyerek öğrencilere seslendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Sultan Murat, Güncel
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