Son Dakika Haberleri: Uzman Psikolojik Danışman Özat: "Aile-çocuk-çevre ilişkisi okula uyumu zorlaştırıyor"
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Uzman Psikolojik Danışman Özat: "Aile-çocuk-çevre ilişkisi okula uyumu zorlaştırıyor"

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Uzman Psikolojik Danışman ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat, ailelerin tutumu sonucunda çocukların dış çevreye uzak, iletişim sorunları ve davranış bozuklukları ile okula başladığını söyledi.

Uzman Psikolojik Danışman Özat:

SAMSUN (İHA) – Uzman Psikolojik Danışman ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat, ailelerin tutumu sonucunda çocukların dış çevreye uzak, iletişim sorunları ve davranış bozuklukları ile okula başladığını söyledi.


Özat yaptığı açıklamada, çocukların antisosyal, dış çevreye uzak, iletişim sorunları ve davranış sorunları ile okula başladığını belirtti. Bu durumun günümüz çocuk eğitiminde ve aile ortamında okula yeni başlayan öğrencilerde fark edilen çok önemli bir durum olduğunu ifade eden Özat, "Çocukların anaokulunda ve ilkokula kadar aile dışında bir sosyal çevresi yok. Çocuğun sosyalleşmesi, sağlıklı ve olumlu iletişim kurabilmesi, akranlarıyla tanışıp aile dışında sosyal ortamlara alışabilmesi için gerekli yaşantı çeşitli nedenlerle aile tarafından sağlanmıyor" dedi.


"Profesyonel bir ekip çalışması gerekmekte"


Yeni neslin tablete yoğunlaşmış ve ev içinde tek başına aktivitelerden başka olanağı olmadan, aile dışı sosyal ilişkiden uzak olarak yetiştirildiğine dikkat çeken Özat, "Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımız ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün özellikle üzerinde durduğu durum okula uyum programı veya oryantasyon süreci gittikçe önem kazanmakla birlikte zorlaşmaktadır. Okula uyum süreci artık daha ileri pedagojik ve psikolojik teknikler ve yöntemler gerektirmektedir. Öğretmenlerin bu yönde ileri eğitimler alması gerekmekte ve okul yönetimi, aile, öğretmen, psikolojik danışma ve rehberlik servisi ve çevre kurum kuruluşlarla birlikte profesyonel bir ekip çalışması gerekmektedir" diye konuştu. - SAMSUN

Danışman, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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