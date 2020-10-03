Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş: "Ara vermeyi öğrenmeliyiz" - Son Dakika

Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş: "Ara vermeyi öğrenmeliyiz"

Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, uyku eksikliğinin ve aşırı yükün, yorucu işlerdeki insanların durumu için tipik bir durum olduğunu söyleyerek, "Ara vermeyi öğrenmeliyiz" dedi.

Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş:

Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, uyku eksikliğinin ve aşırı yükün, yorucu işlerdeki insanların durumu için tipik bir durum olduğunu söyleyerek, "Ara vermeyi öğrenmeliyiz" dedi.

Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, Her zaman top üstündeyiz ve sürekli olarak ağa bağlıyız. Revizyon bir durum sembolüdür; daha da fazlası: tatil ihtiyacının bir zayıflık olduğunu düşünüyoruz. Ancak dünyadaki en üretken ve yüksek performanslı insanlardan bazıları, bu tutumun ters etki yaptığını anlamaya başladı. Pek çok üst düzey bilim adamı, sanatçı ve yazar çoğumuzdan çok daha az saat çalışıyor ama yine de etkileyici eserler üretiyor. En iyi sporcular, yeterince dinlenmelerine izin verirlerse, rekabetten daha hızlı olabileceklerini bilirler. Pilotlar ve denizciler, tetikte olmak için uyku eksikliklerini önlemeye özen gösterirler. Hepsi revizyonun sirenine karşı direniyorlar. İş ve dinlenmeyi dengelemenin yollarını bulurlar. Görünüşe göre bu insanlar ara vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Zihnin fikirleri derinleştirmek için zamana ihtiyacı vardır. Örneğin dünya çapındaki müzik öğrenciler ortalamadan ayrılırlar, çünkü temel olarak çok fazla pratik yaparlar ve ısrarlı bir şekilde yaparlar: çok yoğun ve günde birkaç saat yoğun seanslar. Başarılarının sırrının en az molalardadır. Dinlenme süreleri müzisyenlere hem zihinsel hem de fiziksel olarak pillerini şarj etme fırsatı verir. Zihinlerin fikirleri derinleştirmek ve yenilerini geliştirmek için zamana ihtiyacı vardır. Sinirbilimciler, rahatladığımızda beynin kapanmadığını saptadılar. Dikkatten sorumlu beyin ağlarının kapandığı doğrudur. Ancak bunun için boş kalınca ağ aktif hale gelir. Bu ağ, gerçekleri aramak, geleceği hayal etmek ve yeni bağlantılar kurmak için idealdir. Bir çok insan, bu hazırda bekletme modunun yürürken veya egzersiz yaparken de çalıştığını keşfetti. Saatlerce odaklanmış çalışma arasında geçiş yapmak; denize girmeden bir soruna derinlemesine dalmak için yeterlidir ve bilinçli sakinlik, zihinlerin bilinçli dikkatlerini gevşetirken sorunlar üzerinde çalışmaya devam etmelerini sağlar. Bu tür bilinçli dinlenmede ustalaşmak yıllar alabilir. Bazı insanlar bunu ancak orta yaşta başarır; ama buna değer. Bilinçli dinlenme, daha iyi fikirlerin daha hızlı ortaya çıkmasını sağlar. Daha dengeli bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Tükenmeden başka bir şeye yol açmayan telaşlı fazla mesainin aksine, hedeflenen molalar uzun vadede daha verimli bir çalışma tarzı öğrenmeye yardımcı olabilir. Bilinçli dinlenme aynı zamanda daha uzun süre daha geliştirici bir yaşam sürmeye de yardımcı olur: Bilinçli olarak dinlenen birçok insan seksenli ve doksanlı yaşlarına kadar iyi çalışır" dedi.

"Kısa bir dinlenme bile uyanıklığı artırır"

Demirbaş, "İnsan uyuduğunda beyin günün anılarını işlemekte ve bunamaya bağlı toksik proteinleri parçalamaktadır. Kısa bir şekerleme bile enerjiyi ve uyanıklığı artırabilmektedir. Bir çok sporcu, doktor, pilot ve asker bu bilimsel bilgiyi kullanmaktadır. Geçmişte, uyku yoksunluğu profesyonel bir gereklilik veya bir güç işareti olarak görülüyordu ama şimdi biliyorlar: Belirli bir şekerlemenin ödülü, artan uyanıklık, daha kısa tepki süreleri, daha iyi refleksler ve daha akıllı kararlardır. Ne kadar çok hırslı ve çalışkan insanın zaman alıcı, fiziksel olarak zorlayıcı ve hatta tehlikeli hobiler peşinde koşması da şaşırtıcı. "Derin oyun" dediğim şeye düşkünler - derin oyun, oyun moduna dalma. Zihinsel ve fiziksel olarak zorlayıcı faaliyetler, işe benzer tatmin sağlar, ancak farklı bir bağlamda. Örneğin birçok araştırmacı, spor tırmanışının bilimsel çalışmaya çok benzediğini söylüyor: laboratuvarda olduğu kadar kayada da büyük problemleri daha küçük parçalara ayırmak ve tamamen konsantre olmak önemlidir. Dinlenme dönemlerini kullanmayı öğrenenler hayattan daha fazlasını alırlar. Ek olarak, tırmanmak ödül merkezini harekete geçirir, sizi dışarı çıkarır ve sizi tehlikeli zorlukların gıdıklamasıyla cezbeder, laboratuvarın sunamayacağı bir şey. Dinlenmenin doğası ve dinlenme ile iş arasındaki ilişki hakkındaki temel varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. En değerli dinlenme türleri pasif değil aktiftir: spor salonunda bir saat bize koltukta bir saatten daha fazla enerji verir. Molalar doğaldır; bunları doğru kullanmak da eğitilmesi gereken bir ceridir.

Şarkıcıların bilinçli olarak nefeslerini seslerini desteklemek için kullanmayı öğrenmeleri gibi, hepimiz daha güzel günler yaşamak ve hayattan daha fazlasını elde etmek için dinlenmeyi kullanmayı öğrenebiliriz. Rakipler yerine ortak olarak çalışmayı ve dinlenmeyi görme zamanı. Ancak birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığımızda daha uzun, daha üretken ve daha mutlu bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş: Ara vermeyi öğrenmeliyiz

Sanatçı, oyunlar, Müzik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş: 'Ara vermeyi öğrenmeliyiz' - Son Dakika

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