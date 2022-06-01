Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı - Son Dakika
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Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

01.06.2022 09:58
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden başlayan başvuruları, 10 Haziran'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden başlayan başvuruları, 10 Haziran'a kadar devam edecek.

"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

Başöğretmen unvanı için belirlenen mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacak.

Bir derece ile maaşlara ek ödeme imkanı kazanacaklar

Öğretmenliğin kariyer meslek olarak ilk kez tanımlandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı.

Bakanlıkta meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik kurs ve yapılacak sınavla uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bir derece hem de bugünün şartlarında 1342 lira bir ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 500 bin öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilecek. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan uzman öğretmenlik eğitimlerine ve daha sonra sınavına katılma hakkı elde edecek.

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de 240 saatlik bir kurs ve yapılacak ve sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı ile ayrıca bir derece daha ve maaşlarında da yine bugünün şartlarında 2 bin 684 lira artış sağlanacak. Bu kapsamda mevcut 75 binin üzerindeki uzman öğretmen, başöğretmenliğe başvuru hakkı kazanmış olacak. Bu öğretmenler için de eğitimler ve sınav için herhangi bir kontenjan kısıtı bulunmuyor.

Öte yandan öğretmen maaşlarına kariyerlerine göre yansıyacak artışlar, memura verilecek her iyileştirmeden etkilenecek şekilde 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenler

Kanuna göre, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen 2 bin 234 doktorasını yapmış, 115 bin 257 yüksek lisansını tamamlamış öğretmen görev yapıyor.

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Kaynak: AA

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