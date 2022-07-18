MEB: Uzman ve başöğretmen eğitim programı süreci başladı - Son Dakika
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MEB: Uzman ve başöğretmen eğitim programı süreci başladı

18.07.2022 11:33
MEB: Uzman ve başöğretmen eğitim programı süreci başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca uzman ve başöğretmenlik eğitim programına 614 bin 445 öğretmenin kabul edildiği ve sürecin başladığı açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca uzman ve başöğretmenlik eğitim programına 614 bin 445 öğretmenin kabul edildiği ve sürecin başladığı açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 7354 sayılı 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında; bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 602 bin 322 kişi, özel öğretim kurumlarında görev yapan 10 bin 479 kişi ve MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 1644 öğretmenin, uzman ve başöğretmenlik eğitimi için yaptığı başvuru kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.Eğitim programı ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp, 19 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Bu vesileyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinin eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle eğitimlere katılacak tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MEB: Uzman ve başöğretmen eğitim programı süreci başladı - Son Dakika

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