Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda mazeret nedeniyle sınav merkezi değiştirilebilecek - Son Dakika
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Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda mazeret nedeniyle sınav merkezi değiştirilebilecek

30.09.2022 10:35
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda mazeret nedeniyle sınav merkezi değiştirilebilecek

Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvuran öğretmenler, mazeretleri nedeniyle sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilecek.

Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvuran öğretmenler, mazeretleri nedeniyle sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuran öğretmenlerden yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunanların, 11-17 Ekim tarihleri arasında sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabileceği ifade edildi.

Kendisinin veya birinci derece yakınının, tedavisi uzun süren bir hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan öğretmenlerin ise bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri şartıyla 11-21 Ekim tarihleri arasında sınava gireceği ili değiştirme talebinde bulunabileceği aktarıldı.

Söz konusu talepler, belirtilen tarihlerde Bakanlığın internet sitesinde erişime açılacak sayfalardan yapılacak.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda mazeret nedeniyle sınav merkezi değiştirilebilecek - Son Dakika

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