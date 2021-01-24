Uzmandan, "Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin" uyarısı - Son Dakika

Uzmandan, "Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin" uyarısı

24.01.2021 10:30

Uzmandan, "Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin" uyarısı Ciltlerine bakım yapmak isteyenlerin her duyduğu yönteme inanmamaları gerektiğini söyleyen güzellik uzmanı Ayşe Işık, "Limon gibi asitli gıda maddeleri yüzlerine sürmesinler.

Uzmandan, "Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin" uyarısı

İZMİR - Ciltlerine bakım yapmak isteyenlerin her duyduğu yönteme inanmamaları gerektiğini söyleyen güzellik uzmanı Ayşe Işık, "Limon gibi asitli gıda maddeleri yüzlerine sürmesinler. İleride yüzlerinde lekeler oluşabilir" dedi.

Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle oluşan cilt sorunlarının yanı sıra sert soğukların başladığı bu günlerde de birçok kişi cilt kuruluğu başta olmak üzere cilt sorunlarından yakınırken, kış aylarından cildin daha çabuk kuruduğunu söyleyen güzellik uzmanı Ayşe Işık, sağlıklı bir cilt için ayda bir kez cilt bakımı yapılması gerektiğini söyledi.

İnsanların daha ekonomik olsun diye evde bir takım uygulamalar yaptığını ifade eden Işık, "Limon, karbonat ve pirinç unu gibi şeyleri yüzlerine sürmesinler. Özellikle asitli olan ürünler ciltte lekelere neden olabilir. Bunun yerine gerçek gül suyu ile yüzlerine bakım yapabilirler" dedi.

Kuru soğuklarda cildin en büyük düşmanının kuruluk olduğunu ifade eden Işık, "Kış aylarında, cildimiz kendini koruyabilmek için daha çok direnç gösterdiği için kırışıklık da artar. Bunlara karşı küçük önlemler alabiliriz. Güneş koruyucu krem ve çok pahalı olmasına gerek olmayan nemlendirici kremlerle bakım yapılabilir" diye konuştu.

Evde kullanılan lambalar ve telefon ışıklarının da UV etkisi yaptığını ifade eden Işık, "Bunlara karşı da kendimizi korumalıyız. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez güneş koruyucu kullanmalıyız" dedi.

Uzmandan, Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin uyarısı
Uzmandan, Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin uyarısı
Uzmandan, Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin uyarısı
Uzmandan, Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin uyarısı

Cilt Bakımı, Ayşe Işık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmandan, 'Gıda maddelerini yüzünüze sürmeyin' uyarısı - Son Dakika


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