Son Dakika Haberleri: Uzmandan kısırlık tedavisi açıklaması
Son Dakika Güncel Uzmandan kısırlık tedavisi açıklaması

Uzmandan kısırlık tedavisi açıklaması

7 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, infertilite hakkında bilgi verdi.

Uzmandan kısırlık tedavisi açıklaması, System.String[]

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, infertilite hakkında bilgi verdi.


İnfertil çiftlere yaklaşımın nasıl olması gerektiğini anlatan Uyanık, "Her iki bireyi yaş 35 'in altındaysa 1 yılsonunda, yaş 35 üzerinde ise 6 ay sonunda birlikte değerlendirip araştırmak gereklidir. İnfertilite temel nedenleri erkek faktörü, kadın faktörü (azalmış over rezervi, ovulatuar bozukluklar, tubal hasar, uterin faktör, servikal faktör) ve %8-10 luk grupta da açıklanamayan faktörlerdir. İnfertilite tedavisine başlamadan önce ayrıntılı öykü alınması önemlidir. Sigara - alkol kullanımı, yaş, obezite, önceki kullanılan korunma yöntemleri, cinsel ilişki sıklığı, geçirilmiş enfeksiyonlar, geçirilmiş tubal cerrahi varlığı, endometriozis hikayesi sorgulanmalıdır. Temel araştırmalar erkekte spermiyogram ve hormon testleri, kadında ovulasyonunsaptanması, over rezervinin değerlendirilmesi için bazal hormon testleri, AMH bakılması, tubal açıklığın değerlendirilmesinde HSG (Rahim filmi) çekilmesi, uterusun değerlendirilmesi için ayrıntılı TVUSG yapılmasıdır. Her kadında temel ve rutin olarak laparoskopi ve histeroskopi yapılması gerekli değildir. Erkek faktör varlığında IUI (Aşılama), IVF (invitrofertilizasyon-Tüp bebek)-ICSI (intrastoplazmik sperm enejeksiyonu), IVF-TESE (testiküler sperm ekstraksiyonu) gibi yöntemler kullanılırken, kadın faktöründe TVUSG ile folikulometri takibi ve HCG enkesiyonu (çatlatma iğnesi), IUI, IVF yöntemleri seçilebilmektedir" diye bilgi verdi. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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