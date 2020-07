Uzmandan Kurban Bayramı'nda, baklava ve et tüketimi uyarıları - Son Dakika

Uzmandan Kurban Bayramı'nda, baklava ve et tüketimi uyarıları

SİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, kalp hastalarının Kurban bayramında et ve baklava tüketimini dikkat etmesi gerektiğini belirterek yoğun protein alımının kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, pandemi sürecinde kutlanacak olan Kurban Bayramında, kalp hastalarına ve vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Erdoğu, yoğun et tüketimiyle midede hazımsızlık şikayeti oluşabileceğini ve kollestrolün yükselebileceğini belirterek, "Bu yıl Covid-19 sürecinin olduğu bir dönemde Kurban Bayramını kutlayacağız. Sosyal mesafelere dikkat edilmesi, bayram ziyaretlerinin kısa tutulması, iletişimlerin azaltılması ve ziyaretlerin maskeli yapılması gerekiyor. Bayramda insanlar kurbandan kaynaklı olarak gelen misafirlerine ikram etmek için hem de kendileri yiyecek tüketimlerini arttıracaklar. Daha çok et yiyecekler, ziyaretlerde daha çok baklava tüketecekler. Kalp hastalarına tavsiyemiz, yoğun et tüketiminden kaçınmaları lazım. Çünkü, yoğun et tüketimi midede hazımsızlık şikayeti oluşturacak, kollestrollerin yükselmesine sebep olacak. Böbrekle ilgili sıkıntıları olan varsa, yoğun et tüketimi onların böbrek yetersizliğini arttırabilir " dedi.

"Et tüketiminin ardından bol su tüketin"

Erdoğu, etin bol tuzla tüketilmesinin beyin kanamasına ve kalp krizine sebep olabileceğini belirterek "Çoğunlukla Anadolu insanı etini de biraz tuzlu yiyor, alacakları fazla miktarda tuzda onların tansiyon düzenlerini bozacak yada kalp yetersizlikleri varsa, kalp yetersizliğine bağlı oluşan nefes darlığının arttığını göreceğiz. Kalp yetersizliği ve kalp damarlarında stent oluşu Covid-19'da da bir risk faktörü. Onun için hastalarımıza bu dönemdeki tavsiyelerimiz; ziyaretlerini mümkünse telefonla yapmaları, evlerine çok fazla insan kabul etmekten kaçınmaları, gidecekleri yerlerde kısa süreli kalmaları, kendilerine ikram edilecek yiyeceklerden daha çok sarma veya sebze türevindeki yiyecekleri kabul etmeleri ve etten ellerinden geldiğince uzak durmaları. Kalp hastalığında yoğun tuz tüketiminin vücut tarafından dengelenebilmesi için özellikle et tükettiklerinde mutlaka bol miktarda su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hem yoğun protein hem de yoğun tuz alırlarsa mutlaka kaçınılmaz olarak tansiyonları yükselir. Yükselecek olan tansiyonda beyin kanamasına, kalp krizine ve hastaneye yatışlarına sebep olabilir. Bu dönemde tavsiyemiz; az beslenmeleri, eti az tüketmeleri, etleri tuzsuz yapmaları ve bol suyla et tüketmeleri" dedi.

"1 günlük baklava tüketimi size 1 aya mal olabilir"

Erdoğu, karbonhidrat tüketiminin sağlığa ek bir katkısı olmadığını ve ziyaretlerde baklava tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Karbonhidratların tüm hastalık gruplarında tüketilmesinin sağlığa ek bir katkısı yok. Eğer, canınız çekiyorsa 1 dilim baklava tüketmeniz tavsiye ediyoruz. Gideceğiniz her ziyarette baklava tüketirseniz şeker dengeniz 1 ay boyunca bozulur. 1 günlük baklava tüketimi size 1 aya mal olabilir. O yüzden çok kararında, nefsinizi köreltecek ölçüde baklava tüketmelerini tavsiye ederim" dedi.