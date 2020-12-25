Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği - Son Dakika

Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği

25.12.2020 08:09
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği, System.String[]

İZMİR'de, nefes koçu Nazlı Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi.

İZMİR'de, nefes koçu Nazlı Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi. Maskenin altında doğru nefes alıp vermenin diyafram ile mümkün olduğunu anlatan Baç, nefesin burundan alıp burundan verilmesi gerektiğini belirtti. Baç, 1 dakikada 8-12 kez nefes alıp vermenin doğru olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşayan nefes koçu Nazlı Baç maske altında doğru nefes almanın yöntemlerini anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin vazgeçilmezi olan maskelerin artık bir aksesuar haline geldiğini dile getiren Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgiler verdi. Baç, "Maskeye yüklediğimiz anlam çok önemli. Maskeyi sevgiyle takmak gerekiyor. Onun aslında bizim bir aksesuarımız haline geldiğini kendimize anlatmamız gerekiyor" dedi.

Maskenin altında doğru nefes alma alışkanlığının kazanılabileceğini söyleyen Nazlı Baç, nefes alıp vermenin herkesin alışkanlığı olan farklı türlerde gerçekleştirilen bir eylem olduğuna dikkat çekerek, "Bazen nefesimizi ağızdan alıp ağızdan veriyoruz. Bazen de burundan alıp burundan veriyoruz. Kimi zamanda burundan nefes alıp ağızdan verdiğimiz hatta ağızdan alıp burundan verdiğimizde oluyor. Bunun birçok şekli var. Nefes alıp verme parmak izi gibidir aslında. Herkesin nefes alışkanlığı farklıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün doğru nefesin nasıl olduğuyla ilgili bir açıklaması var. Nefesin burundan alınıp burundan verilmesi doğrudur. Ağız yemek yemek içindir. Havayı diyaframa indirdiğimizde nefesi doğru almış olacağız. Maskenin altında ağızdan alınan nefes özellikle gözlük kullananlar için biraz sıkıntılı sonuçlar doğuruyor. Çünkü gözlüğün altında buharlaşma olabiliyor. Biz ağızdan değil burundan, sakin ve sessiz nefesler alıp verirsek çok daha rahat bir süreç geçiririz. Pandemi bizim için bir kabus olmaz."DOĞRU NEFES İÇİN 4X4 KURALIMaskenin altında konuşurken de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Nazlı Baç, spikerler gibi konuşarak çalışmak durumunda kalanların diyaframdan nefes aldığını anlattı. Diyafram nefesinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Baç, kaygı, öfke ve sinirlilik durumlarında nefesin kesik kesik göğüsten alındığını söyledi. Doğru nefes alıp verme alışkanlığının kazanımı noktasında 4x4 tekniğinin yardımcı olduğunu belirten Baç, şöyle devam etti:

"Diyafram nefesini öğrenmek için bir elimi kalbime, bir elimi karnıma koyuyorum. Nefes alırken karnımı şişiriyorum, nefes verirken içime çekiyorum. Göğsümü hiç oynatmıyorum. Bu nefes şeklini birçok kez tekrarladığımızda alışkanlığa dönüşür. Gün içinde 4x4 kuralını kullanalım. 4 sayı nefes alıp, 4 sayı nefesimizi tutuyor, 4 sayı nefes veriyoruz. Bunu gün içinde 10- 15 kez tekrarlarsanız doğru nefes alışkanlığını kazanırsınız. Nefesi ağızdan alıp verirsek maskenin içinde sıcak hava oluşur. Bu rahatsız edicidir. Ama burundan alıp verirsek rahatsız etmez. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre nefesin sayısını düşürmeliyiz. 1 dakikada 8 ila 12 kez nefes alıp vermeliyiz."


Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği
Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Yangında ölen kedisine ağlayan kadının feryadı yürek dağladı: O benim çocuğumdu Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı         
07:05
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı         
22:27
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 08:26:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei