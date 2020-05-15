Uzmandan tarım ve hayvancılığın Kovid-19'dan etkilenmemesi için destek sürmeli çağrısı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Keskin, "Kovid-19 kapsamında düşünürsek devletin gerek bitkisel, gerek fark ödemeleri gerekse organik tarım ödemelerine sağladığı esneklik çok olumlu. Destekler bu süreçte devam ederse ivme artar. Özellikle 2016'dan itibaren yakalanan ivme sekteye uğramamış olur." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinden hayvancılık ve tarımın en az etkilenen sektörler olacağını aktardı.

Hayvancılık ve tarımın salgın sürecinden güçlü çıkacağını belirten Keskin, "2016'dan itibaren canlı hayvan popülasyonunun artmasındaki etkenler bellidir. Sağlanan desteklerin dışında çok sayıda yatırım yapılması, kalkınma ajanslarının çiftlikleri desteklemesi ve devletimizin yatırımları bu rakamların artışında etkili olmuştur. Hayvancılığın son yıllardaki artışı Kovid-19 sonrası da devam edecek." dedi.

Keskin, 2016'dan itibaren Türkiye'deki hayvan popülasyonunun 66 milyonun üstüne çıkmasını kırılma noktası olarak değerlendirdi.

Hayvancılığın geliştiğini, son 3 yılda ortaya çıkan rakamlarla bariz şekilde görmenin mümkün olduğunu ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkta gelişmenin zirve yaptığı yıl 2016. Hayvancılık veya tarım ile alt sektörlerindeki ekonomik gelişmişlik, ülke genelinde ekonomik gelişmişlik seviyesi ile orantılıdır. Yani dünyanın hiçbir yerinde ekonomisi iyi, tarımı kötü veya tarımı iyi, genel ekonomisi kötü bir ülke göremezsiniz. Kovid-19 süreci, tarım ve hayvancılığın stratejik bir mesele olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Tarım ve hayvancılık sektörü diğer sektörlerden birtakım ayrıcalıklara sahip. Devletimizin, Kovid-19 sürecini iyi yönetmesinin ardından, tarım ve hayvancılığa esneklikler sağlaması çok olumlu sonuçlar ortaya çıkardı."

Prof. Dr. Keskin, canlı hayvan sayısındaki artışın ve alt sektörlere katkılarının devam etmesinin de izlenecek politikalarla mümkün olacağını söyledi.

Hayvancılık ve tarımı, inşaat sektörü ile kıyaslamanın ise asla mümkün olmayacağına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Bakanlığın tarım politikalarında çok önemli adımları var. Kovid-19 kapsamında düşünürsek devletin gerek bitkisel, gerek fark ödemeleri gerekse organik tarım ödemelerine sağladığı esneklik çok olumlu. Destekler bu süreçte devam ederse ivme artar. Özellikle 2016'dan itibaren yakalanan ivme sekteye uğramamış olur. Devletimiz, Kovid-19 ile mücadelede iyi bir süreç yönetti ve başarılı oldu. Bu başarıyı ortaya konulan rakamlardan görüyoruz. Tarım sektörü sürekli desteklenmesi gereken bir sektördür. Desteklemeler tamamlanınca ivme artacak."