Uzmanı intiharı önlemenin yollarını anlattı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, intiharın günümüzde en önemli halk sağlığı sorunlarından birisi olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz yaşam tarzı bizleri her geçen gün daha da yalnızlaştırıyor. Toplumda benimsenen 'bir kişi kendini öldürmeyi gerçekten istiyorsa onu kimse engelleyemez' şeklindeki bilgi yanlıştır" dedi.

Dr. Korkmaz, 10 Eylül 'Dünya İntiharı Önleme Günü' dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında intihara sürükleyen nedenlerin ve intiharın önlenmesi hususunda bilgi veren Dr. Korkmaz, intiharın önüne geçmede sosyal bağın önemine değindi. Dr. Korkmaz, "İçinde bulunduğumuz yaşam tarzı bizleri her geçen gün daha da yalnızlaştırıyor. Bir arada olmalı, birbirimizin dertlerini dinlemeli, toplumdaki her rolümüz için yani komşu, çalışan, işveren, çocuk, anne baba, öğretmen gibi her durum için çevremizle ilişkilerimizi canlı tutmalı, eğer çevremizde sıkıntı yaşayanlar varsa da onlara karşı şefkatle yaklaşabilmeliyiz. Bu tür bir sosyal bağ kurulması, toplum içinde intiharı önlemede ilk aşamadır. Öte yandan intihar hakkında genel bir bilgiye sahip olmak, intiharın belirtilerini, intihara meyilli kişilerin davranışlarını bilerek bunları gözlemlemek de intiharın önlenmesinde bize büyük bir yardım sağlayacaktır" dedi.

"Yakınınızda bunları yapan varsa daha fazla dikkatli olun"

İntihar eden insanların çoğunlukla ölmeyi değil, sahip oldukları hayatı yaşamamayı istediklerini ama kendilerine uzatılacak bir el beklediklerini anımsatan Dr. Korkmaz, "Herhangi bir yakınımız, ölmek istediğinden ya da acılarından kurtulma arzularından bahsediyorsa internetten, çevresinden silah, ilaç araştırması yapıyorsa, çevresindekilerle vedalaşıyorsa, alkol ya da madde kullanımında artış varsa intihar riski taşıyor olabilir. Böyle bir durumda yakınımızla konuşalım, önyargısız ve hüküm vermeden sadece dinleyip anlamaya çalışarak kendine zarar verme niyetinin olup olmadığını öğrenelim. Çünkü çoğu zaman intihara meyilli olan kişiler, sadece kendilerine müdahalede bulunacak birisinin olmasını beklerler. Yani toplumda benimsenen 'bir kişi kendini öldürmeyi gerçekten istiyorsa onu kimse engelleyemez' şeklindeki bilgi yanlıştır. Amaçları yaşadıkları derin acıya son vermektir. Bunun yanında ileri seviyelerdeki intihar duygusu için psikologlarımıza ve psikiyatri uzmanlarımıza çekinmeden başvurulması gerekir. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum, hayatın güzelliklerini fark edelim, çevremizle de bu güzellikleri sevgi ve şefkatle paylaşalım" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR