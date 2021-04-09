Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor - Son Dakika

Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor

09.04.2021 11:30

Uzmanı önerdi.

Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor

Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan ayında susamayı önleyen ve pandemi döneminde bağışıklığı güçlendiren meyan kökü hakkında bilgiler vererek meyan şerbetinin ve çayının yapımını anlattı

SİVAS - Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan ayında susamayı önleyen ve pandemi döneminde bağışıklığı güçlendiren meyan kökü hakkında bilgiler vererek meyan şerbetinin ve çayının yapımını anlattı.

Ramazan ayının pandemi dönemine denk gelmesiyle tüketilen besinlerin önemi de arttı. Bu ayda oruç tutan vatandaşlar tok kalmak ve susama hissini önlemek için çeşitli besinlere yöneldi. Medicana Sivas Hastanesinde görevli Diyetisyen Cansu Arslan, pandemi dönenime denk gelen Ramazan ayında tüketilmesi faydalı olan meyan kökü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Arslan, eski çağlardan bu yana alternatif tıpta sıkça kullanılan bu bitkinin susama hissini önlediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Pancardan daha tatlı, kalorisi düşük

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, meyan kökünün pancardan 50 kat daha tatlı olmasına rağmen kalorisinin çok daha düşük olduğunu belirterek, "Ramazan ayını pandemi döneminde karşılıyoruz. Bu durum tükettiğimiz besinlerin önemini bir kat daha artırıyor. Bu dönemde kültürümüzde geçmişten günümüze kadar gelen tükettiğimiz besinlerden faydalanmak çok doğru bir tercih olacaktır. Bu besinlerden birisi de meyan kökü: Piyam, aşlama diye adlandırılan meyan, bizim için farklı isimlerle anılsa da Anadolu'da uzun yıllardır tüketilen bir bitki. İçerisindeki glisurutenik asit sebebiyle kendinden şekerli bir tada sahiptir. Meyan kökü pancardan yaklaşık 50 kat daha tatlı olmasına karşılık daha düşük bir kaloriye sahiptir" şeklinde konuştu.

Virüs ve bakteri oluşumunu önlüyor

Diyetisyen Arslan, meyan kökünün içerisinde virüs ve bakterilerin oluşumunu engelleyen ajanlar olduğunu söyleyerek, "Meyan A, B1, B2, B5 ve E vitaminlerinden; Potasyum, Kalsiyum, Demir gibi minerallerden oldukça zengin bir bitkidir. Bu içeriğiyle meyan kökü bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İçerisinde virüs ve bakterinin üremesini engelleyen ajanlar bulunur. Solunum sistemimizin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcıdır. Sağlıklı bir mukus oluşumunu sağlıyor. Meyan kökü susamayı önlüyor. Özellikle ramazan ayında günde bir bardak meyan çayı ya da meyan şerbeti tüketilebilir. Bağırsaklarımızın çalışması için de yardımcı olan bu besin bağırsak hareketlendiricidir ve hazmı kolaylaştırıyor" dedi.

Meyan kökünün fazlası zarar

Cansu Arslan, meyan kökü şerbetinin ya da çayının günde 1 bardaktan fazla tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Hem pandemi döneminde hem ramazan ayında bağışıklık sistemimizi güçlendiren, solunum sistemimizin çalışmasına yardımcı olan, susama hissini önleyen meyan kökünü kök halinde ya da de meyan lifi şeklinde satın alabiliriz. Meyan kökünü kaynatarak çay yapabiliriz. Meyan lifini de en az ılık suda 2-3 saat bekleterek şerbet elde edebiliriz. Ancak meyan bitkisinin çayı ya da şerbeti günde 1 bardaktan fazla tüketilmemelidir. Fazla tüketildiğinde baş ağrısı, ödem ve özellikle tansiyon yükselmelerine sebep olabilir. Gebeler, emziren anneler, böbrek hastaları ve tansiyon yüksekliği olan bireylerin tüketmesi önerilmemektedir" ifadelerini kullandı.

Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor
Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor
Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor
Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor

Cansu Arslan, Diyetisyen, Ramazan, Bitki, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı önerdi...Bu bitki hem susuzluğu önlüyor, hem de bağışıklığı güçlendiriyor - Son Dakika


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