Uzmanı önerdi: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" - Son Dakika

Uzmanı önerdi: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın"

Uzmanı önerdi: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" Koronavirüs salgının insanların rutinleri başta olmak üzere hayatımızda önemli değişikliklere yol açtığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr.

Uzmanı önerdi: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın"

ELAZIĞ - Koronavirüs salgının insanların rutinleri başta olmak üzere hayatımızda önemli değişikliklere yol açtığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, modern tıbbın geldiği noktanın özetinin "Köyde gibi yaşayıp erken yatıp erken kalmak olduğunu" söyledi.

Covid-19'la mücadele ve yeni normal sürece geçilmesiyle ilgili bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, önerilerde bulundu.

Salgını hatırlatan Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Salgın rutinlerimizi ve ritimlerimizi değiştirdi. İşimizi, çevremizle olan ilişkimizi, her şeyimizi değiştirdi. Hayatımızı sekteye uğratan ciddi bir salgındır. Bu dönemde etkilenmemiz, bir miktar stres yaşamamız çok doğaldır. İşimiz, alışkanlıklarımız, iştahımız ve uyku düzenimiz değişti. Daha önceden aksattığımız, zaman ayıramadığımız pek çok aktiviteye zaman ayırabiliriz. Kitap okuyabiliriz, çocuklarımızla oyun oynayabilir, puzzle yapabiliriz. Mutfakta eşimizle birlikte güzel bir yemek yapıp yiyebiliriz. Ailece yapmaya vakit bulamadığımız ertelediğimiz planlarımızı bu dönemde gerçekleştirebiliriz" dedi.

"Erken yatın, erken kalkın"

Fiziksel mesafenin önemine de değinen Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal mesafeleri küçültelim, fiziksel mesafeyi artıralım. Evimizde olduğumuz sürece ailemizi ve akrabalarımızı arayıp hatırlarını soralım. Onları aramamız hem bize iyi gelecek hem de onların moralini yükseltecektir. İhtimallere değil gerçeklere, kontrol edemediklerimize değil değiştirebileceklerimize ve yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Rutinlerimize ve ritimlerimize dikkat etmeliyiz. Uyku ve yeme içme düzenimize dikkat etmemiz hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız açısından gereklidir. Düzenli uyku ruhsal durumu dengelemekle kalmaz vücudun yenilenmesini de sağlar. Özellikle gece uykusu çok önemlidir. İdeal olanı saat 23.00 gibi uyumaktır. Modern tıbbın geldiğimiz noktadaki önerisi, 'Köyde gibi yaşayıp erken yatın, erken kalkındır" ifadelerini kullandı.

Uzmanı önerdi: Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı önerdi: 'Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın' - Son Dakika
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