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Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı - Son Dakika

Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı

11.09.2021 11:29

Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Teknikeri Gülçin Çelik Kızıldağ: "Tarım çalışanlarının her 15 - 20 dakikada bir bardak su içmeleri gerekiyor" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Teknikeri Gülçin...

Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Teknikeri Gülçin Çelik Kızıldağ:

"Tarım çalışanlarının her 15 - 20 dakikada bir bardak su içmeleri gerekiyor"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Teknikeri Gülçin Çelik Kızıldağ tarım çalışanlarına uyarılarda bulunarak, "Tarım çalışanlarının her 15-20 dakikada bir bardak su içmeleri gerekmekte susuzluk hissi olmadan. Unutmayın susamışsanız susuz kalmışsınız demektir" dedi.

Tarım çalışanlarının çalışma alanları genelde iklimin kontrol edilemediği alanlar olduğu için ısı ile ilgili problemler sıkılıkla yaşanıyor. Her yıl binlerce tarım çalışanı ısıya bağlı oluşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Isı stresine maruz kalınan iklim koşulları aynı zamanda çalışanların ruh halini ve davranışını da olumsuz etkiliyor. Bu da güvenli olmayan davranışların artmasına neden oluyor ve kaza riski artıyor. Çalışanlar sıcak çarpması, ısı bitkinliği, ısı krampı, ısıya bağlı bayılma ve isilik gibi sıcak acillerine maruz kalabiliyor. İş Sağlığı Güvenliği Sağlık Teknikeri Kızıldağ,bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini İHA'ya anlattı.

"Her 15 - 20 dakikada bir bardak su içilmesi gerekmekte"

Kızıldağ, tarım çalışanlarının her öğünde mutlaka yeterli beslenmesi gerektiğini ve bol miktarda sıvı tüketmesi gerektiğini belirterek, "Her 15 - 20 dakikada bir bardak su içilmesi gerekmekte susuzluk hissi olmadan. Unutmayın susamışsanız susuz kalmışsınız demektir. Sıcağa maruz kalındığında yine sıvı kaybını artıracağı için fazla miktarda şeker, kafein ve alkol alımından mutlaka kaçınmalılar. Su tüketimi kadar tuz da çok önemli. Her 2 saatte bir mutlaka gölgeli alanlarda 15'er dakikalık molalar vermelidirler. Ayrıca ısı ve nemin yüksek olduğu zamanlarda çalışmalar sınırlandırılmalıdır. Yapılan araştırmalara göre dış ortamlarda meydana gelen ölümlerin yüzde 50 ile 70'inin sıcak ortamlarda ilk birkaç gün içinde olduğu görülmüştür. Sıcak iklime veya sıcakta çalışmaya alışık olmayan çalışanların mutlaka kademeli olarak sıcağa toleransının oluşturulması gerekmektedir" dedi.

"Mutlaka iş elbiselerinin pamuklu, açık renk, ince, uzun kollu tişört veya uzun kollu pantolon olmalı"

Tarım çalışanlarının iş kıyafetlerinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Kızıldağ, "Mutlaka iş elbiselerinin pamuklu, açık renk, ince, uzun kollu tişört veya uzun kollu pantolon olarak tercih etmeleri gerekiyor. Hem sıcağa karşı koruyacaktır hem de haşerelere karşı bir koruma sağlayacaktır. Ayakkabı seçimini yaparken de mutlaka hava geçişini sağlayacak ayakkabıları tercih etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Sıcaktan etkilenen çalışanın mutlaka serin ve gölge alana alınması gerektiğini de söyleyen Kızıldağ, "Onu sıcak alanda dinlendirmeyeceksiniz. Eğer mümkünse duş almasını sağlayacaksınız ama duş alma imkanı yoksa havluları alarak soğuk suyla ıslatarak baş, boyun, koltuk altları, kasık bölgelerine koyabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Çalışanda bayılma belirtileri varsa çalışanın sırtüstü yere yatırılması gerektiğinin altını çizen Kızıldağ, ayaklarının 30 saniye boyunca havaya kaldırılması gerektiğini söyledi. Çalışanın sağlık durumu daha da kötüye giderse 112'yi haber verilmesi gerektiğini de ekledi.

Sağlık teknikeri Kızıldağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak projeler aracılığıyla tarım çalışanlarına eğitimler verildiğini ve hazırlanan broşür rehberlerin de çalışanlara ulaştırıldığını kaydetti.

Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı
Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı
Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı
Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanı tarım işçilerini sıcak acillere karşı uyardı - Son Dakika


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