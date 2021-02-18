Uzmanı uyardı: 'Afyonkarahisar yarından itibaren donacak' - Son Dakika

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, kar yağışının ardından bölgede başlayan soğuk hava dalgasına dikkat çekerek özellikle Afyonkarahisar'da sıcaklıkların eksi 15 derecelere kadar düşeceğini belirtti, Denizli ve Uşak için de soğuk hava ile ilgili uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 2 gün etkisini gösteren kar yağışı ardından soğuk hava kendini gösterdi. Sıcaklıkların hissedilir derecede azaldığı kentte özellikle geceleri ise termometreler çoğunlukta eksi değerlerde geziyor. Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak'ta hafta boyunca hakim olması beklenen soğuk hava ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akçaya, "Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde önümüzdeki günlerde buzlanma ve don olayının etkisi altında olacağız. Beklemiş olduğumuz yağışları aldık, kar yağışı geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde bölgemizde etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde çok miktarda yağış aldık. Afyonkarahisar kent merkezinde ise yaklaşık 20 santimetre kar yüksekliğimiz var. Bu kar yüksekliği ile birlikte arkasından yağışlarımız etkisini yitiriyor ve bundan sonrada kuvvetli ve don yaşanması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde sıcakların hissedilir derecede düşmesi ile birlikte kuvvetli don ve buzlanma etkili olacak. Bu yüzden vatandaşların özelliklede sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.

"Afyonkarahisar için önümüzdeki 2-3 gün içerisinde artı dereceleri görmeme durumumuz var"

Afyonkarahisar ve bölgesinde buzlanma ile birlikte görülecek don olayının yanında sıcaklıklarında çoğunlukta eksi derecelerde olacağını vurgulayan Akçaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sıcaklıklarımız ise bölge genelinde düşecek. Afyonkarahisar'da önümüzdeki 3-4 gün içerisinde minimum sıcaklıklarımız eksi 14-15 derece seviyelerine kadar inecek. Yüksek kesimlerde ise bu oran daha fazla olabilir. Denizli'de eksi 8-6 derecelerde, Uşak'ta ise eksi 10 dereceye kadar sıcaklıklarımız düşebilir. Maksimum sıcaklarımız ise Afyonkarahisar için önümüzdeki 2-3 gün içerisinde artı dereceleri görmeme durumumuz var. Perşembe (yarın) ve Cuma günü artı 1 dereceyi görebiliriz. Denizli'de 6-8 derece civarında olacak maksimum sıcaklıklarımız. Uşak'ta ise artı 1-4 derece arasında sıcaklık bekliyoruz." - AFYONKARAHİSAR