Üye Girişi
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK - Son Dakika

UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK

29.06.2021 10:33

Koronavirüsle eğitimin ve işin eve taşınması kas iskelet sisteminde de birçok hastalığı beraberinde getirdi.

Koronavirüsle eğitimin ve işin eve taşınması kas iskelet sisteminde de birçok hastalığı beraberinde getirdi. Fizyoterapist Ahmet Rasim Özdemir, 'Evden çalışanların yüzde 40'ının sahada çalışanlara göre daha fazla bel ağrısı çektiğini görüyoruz. Boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri ileri vadede ise bel, boyun fıtığı gibi sorunlar daha sık görülebilir' dedi.

Koronavirüs evde geçirilen süreyle hareketsizliği de artırdı. İş ve eğitim de evlere taşınınca kas ve iskelet sisteminde de birçok sorun ortaya çıktı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Fizyoterapi Programı Başkanı Öğr. Gör. Ahmet Rasim Özdemir, 'Bu dönemde özellikle öğrencilerin hareketsiz ve sabahtan akşama kadar masa başında olması, uygun olmayan sandalyeler, yatarak çalışma nedeniyle en çok karşılaştığımız sorun bel ağrısı oldu. Baş önde postürüyle beraber boyun kaslarımızda gerginlikle çok sık karşılaşıyoruz' diye konuştu.

BÜYÜME ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SKOLYOZ TEHLİKESİ

Fiziksel aktivitenin yetersiz olmasının kilo artışına neden olduğunu dile getiren Özdemir, 'Bununla beraber kas zayıflıkları, eklem ağrıları ortaya çıkmaya başladı. Hareketsiz bir yaşam, kas zayıflıkları, eklem ağrıları derken fiziki olarak birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bir diğer problem de omurga problemleri. Büyüme çağında olan çocuklarda skolyoz problemleri, omurga eğrilikleri karşılaştığımız bir diğer sorun' dedi.

SAHADA ÇALIŞANLAR DAHA AZ BEL AĞRISI ÇEKİYOR

Evden çalışanlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte yapılmış bir çalışmayı hatırlatan Özdemir, 'Bunların bel ağrıları kıyaslandığında evde kalanların yüzde 40 kadar daha fazla bel ağrısı çektiği görülmekte. Aktif olanlar hareket kabiliyeti daha fazla olanlar sahada olanların daha az bel ağrısı çektiğini görüyoruz' ifadelerini kullandı.

UZUN VADEDE BEL VE BOYUN FITIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTACAK

Uzun vadede boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri, ileri vadede bel fıtığı, boyun fıtığı gibi sorunların daha sık görülebileceğini vurgulayan Özdemir, 'Eklemlerdeki hareketsizlikle beraber kireçlenme problemleri de sıklıkla görülecek diye düşünüyorum' dedi.

UZMANINDAN AĞRILARI AZALTACAK İPUÇLARI

Fizyoterapist Ahmet Rasim Öztekin, hareketsizlikten kaynaklı yaşanan eklem ağrılarını azaltmak için gerekli ipuçlarını şu sözlerle anlattı:

'Saat başı 5 dakika molalarla yürüyüşler yapabiliriz. Ekran başındayken boyun ve omuz hareketleriyle 5'er dakikalık germe egzersizleri ekleyebiliriz. Sabah ve akşam 5 dakikalık esneme egzersizlerini yaparsak bu ağrılarla karşılaşmamak mümkün. Ergonomik mobilyalar da çok önemli. Sandalyenin kolçaklı ve bel destekli olması, bilgisayar ekranının göz hizasında, olması hem baş duruşunu hem de bel ağrısı problemini ortadan kaldırmamıza güzel bir imkan sağlayacaktır. Ekranlarının karşısına 'dik dur, unutma' gibi notlar yazarak bunu kendilerine sürekli hatırlatabilirler. Masa dizaynı, masanın boyu sandalyenin yüksekliği çok önemli.?

UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK

Ahmet Rasim, Koronavirüs, İstanbul, İskelet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti 10:20 Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü 00:48 Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı         
11:20
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor         
10:43
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti         
10:31
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor         
10:15
Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü         
10:03
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement