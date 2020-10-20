"Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur" - Son Dakika

"Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur"

20.10.2020 10:04

Korona virüs (Covid-19) hastalığının bir çok virüste olduğu gibi sinir sistemini tuttuğuna ve uzun süre gizli kalabileceğine dikkat çeken Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr.

Korona virüs (Covid-19) hastalığının bir çok virüste olduğu gibi sinir sistemini tuttuğuna ve uzun süre gizli kalabileceğine dikkat çeken Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, hastaların yaklaşık yüzde 30'unda Covid-19'un sinir sistemine tutunduğunu, hatta bu oranın daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Elazığ Mediline Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 ve yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Birinci gündemlerinin Covid-19 olduğuna değinen Uzm. Dr. Oktay Kapan, "İnsanların çoğu bir şekilde Korona virüs ile tanışacak gibi. Çünkü etrafımızda, iş yerimizde, mahallemizde, hatta apartmanda veya akrabalarımızın en az birkaçında Covid-19 olmayan yok. Salgının ilk belirlendiği tarihten bugüne hastaların yaklaşık yüzde 30'unda virüs sinir sistemine tutunmuştur. Hatta daha fazla oranda olduğunu tahmin etmekteyim.Covid-19 şüphelilerinin ise ateş, öksürük, nefes darlığı, azımsanmayacak kadar hasta da baş ağrısı, kas ağrısı, koku kaybı, tat kaybı, hatta inmelere sebep olabilmektedir. Ek olarak baş dönmeleri, bilinç bozukluğu olabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, felçler (yüz ve beyin), dengesizlik, nöbetler, uyku bozuklukları, tat kaybı, his kaybı, görme azlığı, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, kırgınlık, yorgunluk sayabilirim. Yine bu virüs de diğer birçok virüs de olduğu gibi sinir sistemini tutar ve hastalık sebebi olabildiği gibi, sinir sisteminde uzun süre gizli kalabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu virüs Nörolojik belirtilerini iki türlü yapabilmektedir. Birincisi sinir dokusuna yerleşerek, diğeri ise solunum sistemi ve kalbi tutarak kanın oksijenlenmesini bozar ve inme sebebi olabilir" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÖNEMLİ OLAN COVİD-19'DAN KORUNMAKTIR"

Covid-19 salgınına karşı korunma yolları hakkında da önerilerden bulunan Kapan, "Bazen nörolojik hastalıklar ilk ve tek belirti olabilmekteyken, bazen hiç görülmeyebilir. Bilgilerimiz ve bildiklerimiz sınırlıyken, zaman içinde daha net ve doğru veriler elde edebileceğiz. Bugün önemli olan Korona virüsten korunmaktır. Hem Korona virüsten, hem de bütün hastalıklardan korunmak için immun sistem dediğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gerekir. Bunun için basit birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bol su içmek, mümkün olduğunca güneşlenmek, D, C ve B grubu vitaminlerini almak, sağlıklı ve kaliteli uyku uyumak, çinko ve Selenyum gibi elementleri içeren maddeler tüketmek, egzersiz gibi açık hava yürüyüşleri yapmak, karbonhidrat ve şekerden uzak durmak, mevsim sebzeleri tüketmek, sigarayı bırakmak veya azaltmak diye biliriz" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur
Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur
Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur
Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur
Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur

Nöroloji Bölümü, Koronavirüs, Elazığ, tat, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Covid-19 hastaların yaklaşık yüzde 30'unda sinir sistemine tutunmuştur' - Son Dakika

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