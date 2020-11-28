Uzmanı uyardı, "dijital kölelik kapıda" - Son Dakika

Uzmanı uyardı, "dijital kölelik kapıda"

28.11.2020 12:01

Uzmanı uyardı, "dijital kölelik kapıda" Doç. Dr. Tuncay Dilci, Dijital kokaine dikkat çekip, dijital köleliğin kapıda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dijital faşizm" uyarısının büyük önem taşıdığını söyledi Doç. Dr.

Uzmanı uyardı, "dijital kölelik kapıda"

Doç. Dr. Tuncay Dilci, Dijital kokaine dikkat çekip, dijital köleliğin kapıda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dijital faşizm" uyarısının büyük önem taşıdığını söyledi

SİVAS - Doç. Dr. Tuncay Dilci, Dijital kokaine dikkat çekip, dijital köleliğin kapıda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dijital faşizm" uyarısının büyük önem taşıdığını söyledi.

Dijitalizmin zararlarına yönelik uzun süredir mücadele veren Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, yağmurdan kaçarken doluya tutulduklarını belirtip, "Yoğun dijitalleşmeye bağlı olarak son zamanlarda bir Dijitalizm çağına erken geçiş yaptık. Aslında yağmurdan kaçarken doluya tutulmak demek daha doğru olur. Söz konusu durum giderek başımızı ağrıtacak gibi görünüyor çünkü dünyanın birçok yerinde yapılan araştırmalarda bunu tehdit etmektedir" dedi.

Dijital diyet zamanı

Dilci, dijital diyetin önemine değinerek, "Biz artık şu noktada toplumumuza, insanlarımıza, milletimize dijital diyet zamanı diyoruz. Dijital diyet yapmak durumundayız aksi halde bu bireysel kimlikten milli kimliğe evirilen bir dönüşümle ipotekli beyinlere dönüşmüş. Beraberinde ipotekli beynin ötesinde tüketim kültürümüzden yaşam doyumumuza ahlaki yapımızdan değer yargılarımıza kadar birçok noktada bizi rahatsız edecek gibi görünmektedir" dile getirdi.

Dijital kokain

Dijital bağımlılığının uyuşturucu etkisi yaptığını belirten Dilci, "Akıllı çipler aracılığıyla Korona virüs sonrası insanların bir nevi tutum ve davranışlarının Big data dediğimiz tüm verilerin kaydedildiği hatta insanların özgürlük adına her şeyinin en ince detaylarına kadar DNA, RNA, Kromozom yapısına kadar kişilik ile karakter ölçüleri ve tüketim alışkanlıklarından benlik algısına karakter yapısına kadar orada analiz edilebilecek ve bir toplumun bir milletin yaşam biçimine müdahale noktasına kadar gelebilecektir. Bu şekilde ipotekli yaşam biçimi globalleşmenin, küreselleşmenin bu çağdaş kavramlar etrafında aslında bizim hayatımıza sirayet eden belki de son hali Covid-19 süreci diyebiliriz. Bunun için veri kontrolüyle beraber aslında Dijitalizm çağının getirdiği siber zorbalığın beraberinde siber kokaine dönüşmesiyle yani adrenalin, serotonin hormonunun eşliğinde yoğun dijital temas sürecinin artması insanları artık insanlıktan uzaklaştırmakta, yalnızlaştırmakta, yabancılaştırmakta hatta ve hatta köleleştirmektedir diyebiliriz" diye konuştu.

Dijital kölelik kapıda

Dilci açıklamalarında dijital köleliğin kapıda olduğuna dikkat çekip, "Yani dijital köle çağını yaşamaya yakın bir zamanda başlayacağız. Şunun altını iyice çizmekte fayda var. Dijitalizmin getirdiği sanal kişilik, sanal kimlik, sanal karaktere dönüşmesiyle beraber insanlığın bu güne kadar üretmiş olduğu tüm medeni ve maddi kültürü ortadan kaldıracak bir tehlikeyi de içermektedir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanın uyarısı dikkate alınmalı

Dilci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dijital faşizm" açıklamasının önemine değinip şunları söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarısını ben oldukça manidar görüyorum ve önemli yerinde bir uyarı. Biz bunu 1 yıl öncesinde de gündeme getirmiştik. Her şeyden önce milli varlığımızı milli kültürümüzü ve değerlerimizi tahrip edecek içerik barındırmakta. Şahıs ve kimlik sorunu yaşayacağımız beraberinde güdümlü ipotekli belki de bir takım dijital frekanslar 5G, 5.5G gibi aracılığıyla çeşitli uygulamalar üzerinden insanlık yaşam biçimi tehlikeye girecek durumda. Çünkü burada 5G üzerinden bir takım virüslerin transferi de dile getirilmektedir. Bizim ise milli yazılımlar üzerinde 5G teknolojisi ya da diğer teknolojiler olsun, yerli içerikler olsun her konuda milli yazılımcılara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Uzmanı uyardı, dijital kölelik kapıda
Uzmanı uyardı, dijital kölelik kapıda
Uzmanı uyardı, dijital kölelik kapıda
Uzmanı uyardı, dijital kölelik kapıda

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Tuncay Dilci, Faşizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanı uyardı, 'dijital kölelik kapıda' - Son Dakika


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