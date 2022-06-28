Uzmanı uyardı: Küçük çocuklara oyuncak alırken dikkat

Uzmanlar, evde travmaya ve solunum tıkanmasına neden olabilecek kazaların başında boyutu küçük oyuncaklar, çocukların yedikleri yiyecekleri çiğnemeden yutmaları olduğuna dikkat çekiyor. Öğr. Gör. Özlem Karagöl, solunum yolu tıkanıklığı ve boğulma travmalarının 18 yaş altındaki genç ve çocukların en sık ölüm nedeni olduğunu söyledi. Karagöl, evde travmaya neden olacak kazaların başında ailelerin çocuklarına küçük oyuncak alması geldiğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, travmaların 18 yaş altında genç ve çocuklarda en sık rastlanan ölüm nedeni olduğunu söyleyerek, 5 yaş altındaki çocuklarda ölme nedenleri ya da travmaya maruz kalma nedenleri motor kas sinir sisteminin yeteri kadar gelişmemiş olması olduğuna dikkat çekti. Karagöl, evde travmaya neden olacak kazaların başında ailelerin küçük oyuncak almasının, çocukların meraklı olmasının ve her şeyi ağzına götürmesinin, yedikleri yiyecekleri çiğnemeden yutmaları gibi nedenlerin tıkanmaya neden olabileceğini belirtti.

Öğr. Gör. Özlem Karagöl, yaşanan travmada tıkanmanın tam ya da kısmi travma olduğunun ayırt edilmesi gerektiğini belirterek, "Solunum yollarının tıkanmasını öncelikle tanımamız gerekiyor. Bütün ailelerin ve toplumun bunu tanıması lazım" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

YAPILMASI GEREKENLER

İkisinin birbirinden farklı tedavi yöntemleri olduğunu belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, ilk yardımda kısmi tıkanma olan bir çocuğa kesinlikle tam tıkanma müdahalesi yapılmaması gerektiğini vurguladı. Her iki duruma da açıklık getiren Karagöl, yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUK, ÖKSÜRÜYOR VEYA AĞLAYABİLİYORSA KISMİ TIKANMADIR"

Karagöl, " Çocuk, ağzına yabancı bir cisim aldı. Solunum yolu tıkandı ve çocuk nefes almakta zorluk çekiyor ve öksürmeye başlıyor. Ama öksürürken çocukla iletişim halindeyseniz, çocuğun öksürme ve ağlama sesini duyuyorsanız bu kısmi tıkanmadır. Bu durumda çocuğu alıp omzunuzun üstüne koyup gazını çıkarır gibi sadece çocuğun öksürmesine yardımcı olmanız lazım. Çocuk öksürüp ağlamaya devam ettikten sonra çocuğun boğazına bakmamız gerekiyor. Çocuğun boğazındaki yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılmalı ve çıkıncaya kadar işleme devam etmemiz lazım" diye konuştu.

- İstanbul