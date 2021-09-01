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Uzmanı uyardı: Okula dönüşte çocuğunuzun kaygısını oyun ile giderin - Son Dakika

Uzmanı uyardı: Okula dönüşte çocuğunuzun kaygısını oyun ile giderin

01.09.2021 09:46
Uzmanı uyardı: Okula dönüşte çocuğunuzun kaygısını oyun ile giderin, System.String[]

Pandemi döneminde okula ilk kez başlayacak çocukların velileri için önerilerde bulunan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hozan Saatçıoğlu, "Çocuklarınızla iyi iletişim kurun. Onları sakinleştirmek ve okul konusundaki kaygılarını azaltmak için akşamları okul içerikli oyunlar oynayın.

Pandemi döneminde okula ilk kez başlayacak çocukların velileri için önerilerde bulunan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hozan Saatçıoğlu, "Çocuklarınızla iyi iletişim kurun. Onları sakinleştirmek ve okul konusundaki kaygılarını azaltmak için akşamları okul içerikli oyunlar oynayın. Sakince okuldaki sorumlulukları konusunda destek olun" dedi.

Pandemi sürecinde okuldan uzun süre ayrı kalan çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan olumsuz etkilendiklerini ifade eden İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hozan Saatçıoğlu, "Araştırmalarda bu dönemde çocuklarda kaygı bozuklukları, takıntılar, depresyon ve davranış sorunlarının arttığı gösterildi. Çocukların evde uyku ve beslenme düzenleri de bozuldu. Bilgisayar başında uzun zaman kalmaları nedeniyle kilo aldıklarından fiziksel sağlıkları da olumsuz etkilendi" diye konuştu.

YENİDEN OKULA ADAPTE OLMALARI ZORLAŞTI

Çocukların okula uyum sağlamalarının daha önceki dönemlere göre çok zor olabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, uzun süredir okula düzenli devam etmemeleri ve online eğitime alışmaları nedeniyle, okula gitmemeyi bir seçenek olarak görme ve okula gitmeyi istememe risklerinin arttığını vurguladı.

OKUL İÇERİKLİ OYUNLAR OYNAYIN

Ailelerin çocuklarını zihinsel olarak yeniden okul sürecine alıştırmasının çok önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, "Öncelikle ebeveynlerin çocuklarıyla sakince okula devam etmenin olumlu taraflarını konuşmaları, çocukların kaygılarını dinlemeleri ve gidermeye çalışmaları, okula gitmemenin bir seçenek olmadığını uygun şekilde vurgulamaları uygun olacaktır. Çocuklar ile okul içerikli oyunlar kurmaları, çocukların kaygılarını azaltır. Çocukları aşırı kaygılar yaşayan ailelerin bunu aşamadıkları durumlarda bir uzmana başvurmaları gerekebilir" dedi.

YENİ BİR GÜNDELİK DÜZEN OLUŞTURUN

Çocuk psikiyatristleri olarak çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve fiziksel sağlıkları için okula düzenli devam etmelerinin ve hijyen kurallarına uyularak okulların açık tutulmasını çok önemli bulduklarını belirten Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Bazı çocuklar okula dönüşe hazırlar ancak bazıları kaygı, sorumluluk almak istememe, aşırı internet kullanımını bırakmak istememe gibi nedenlerle hala hazır değil. Bu yüzden çocuklar ile yeni bir gündelik düzen oluşturmak, onlarla okulun olumlu yönlerini konuşmak ve motivasyon oluşturmak, oyunlarla kaygılarını azaltmak, onları dinleyip birlikte çözüm bulmaya çalışmak gerekebilir."

Okula ilk kez başlayan öğrencilerin ise hem ilk kez ailelerinden ayrılacak olmaları hem de hijyen kurallarına uyum sağlamaya çalışmaları nedeniyle ekstra bir zorluk yaşayabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, bunun aşılması için küçük yaştaki çocuklara bütün hijyen eğitimlerin bizzat gösterilerek verilmesi, anlayacakları basitlikte anlatılması ve oyunlar ile bu sorumlulukların daha eğlenceli hale getirilmesini önerdi.

AŞIRI AĞLAMA VE KARIN AĞRISI OKUL FOBİSİ BELİRTİSİ

Çocukların okula gitme konusunda çok yoğun kaygı duymasının okul fobisi olarak adlandırıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, şunları söyledi:

"Okul fobisi; okula gitme ile ilgili konuşmak istememe, okula gitme zamanı geldiğinde aşırı kaygılanma, ağlama, yoğun huzursuzluk, karın ağrısı, bulantı gibi fiziksel belirtiler ile kendini gösterir. Çocukları anlamaya çalışmak, dinlemek, sakinleştirmek gerekir ancak okula gitmemenin bir seçenek olmadığı ve devam etmenin gerektiği sakin bir şekilde söylenmelidir. Çocuklar okul ile ilgili konuşmak istemezler, bu nedenle oyun karakterleri üzerinden oyun ile ilgili eğlenceli oyunlar kurmak ve çocuğu bu oyunlara katmak gerekir. Çocukların kaygıları azalana kadar ebeveynlerden biri çocuk ile okula gidebilir, bir süre orada bekleyebilir ancak çocuğu okuldan almamak gerekir. Çocuğun kaygıları azalmazsa bir uzmandan yardım istemek gerekir."

İKİ HAFTADA OKULA ALIŞAMADIYSA UZMANA BAŞVURUN

Çocuğun okula alışması için her çocuk için geçerli bir sürenin olmadığını da sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, bazen çocuklarda bu sürenin bir iki haftayı bulabileceğini ancak iki haftayı aşması halinde bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, "Çocuklar duygusal travmalar yaşadığında, çevrelerinde bunu anlatabilecekleri birileri olduğunu bilmeliler. Okulda sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri; evde ebeveynlerinin kendilerini dinlemeye hazır olduklarını bilmek, çocukların özgüvenini artırır. Çocuklar bu sıkıntılarını anlattıklarında onları sakince dinlemek, destek olmak ve nedenleri birlikte ortadan kaldırmaya çalışmak, çocukların travmalarını hafifletecektir" dedi.

STRESE KARŞI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE SPOR YAPIN

Çocuklarını okula gönderen velilerin de hastalık kaygısı nedeniyle ekstra endişeli olabileceğini belirten Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, "Bu süreçte velilere kaygılarını azaltmalarını, çocuklarının başlarında sürekli bir öğretmen bulunacağını hatırlayarak olumlu düşünmeye çalışmalarını, spor egzersizlerini yapmalarını öneririm. Çünkü ebeveynlerin kaygıları fazla olduğunda, bunlar mutlaka çocuklarına da yansıyor. Beraber aktivite yapmak hem ebeveynlerin hem de çocukların kaygılarını azaltacaktır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.


Uzmanı uyardı: Okula dönüşte çocuğunuzun kaygısını oyun ile giderin

Gaziosmanpaşa, oyunlar, Pandemi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanı uyardı: Okula dönüşte çocuğunuzun kaygısını oyun ile giderin - Son Dakika


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