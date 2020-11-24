Uzmanı uyardı: "Uykusuzluk risk oluşturabilir" - Son Dakika

Uzmanı uyardı: "Uykusuzluk risk oluşturabilir"

24.11.2020 11:17

- Uzmanı uyardı: "Uykusuzluk risk oluşturabilir" Nöroloji Uzmanı Dr. Elifnur Kıvrak: -"Uykusuz kalınca kan şekeri düzenimiz, vücut ısımız ve nefes alışverişimiz değişiyor" -"Uykusuzluk beyin, kalp-damar ve inme gibi hastalıklar açısından risk oluşturabilir" -"Uyku bozukluğunun altındaki...

- Uzmanı uyardı: "Uykusuzluk risk oluşturabilir"

Nöroloji Uzmanı Dr. Elifnur Kıvrak:

-"Uykusuz kalınca kan şekeri düzenimiz, vücut ısımız ve nefes alışverişimiz değişiyor"

-"Uykusuzluk beyin, kalp-damar ve inme gibi hastalıklar açısından risk oluşturabilir"

-"Uyku bozukluğunun altındaki neden hayatı tehdit edebilir"

ELAZIĞ - Uyku bozukluğunun birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, "Uykusuz kaldığımızda kan şekeri düzenimiz, vücut ısımız, nefes alışverişimiz değişiyor. Özellikle vücudumuzdaki stres hormonları artıyor. Kalp damar, beyin ve inme gibi hastalıklar açısından uykusuzluk bir risk oluşturabiliyor" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, uyku bozukluğu ve önemi hakkında bilgi verdi.

Uykunun günlük yaşantıyı bozan gereksiz bir süreç olmadığını belirten Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, "Uyku, tıpkı nefes almak ve yemek yemek kadar doğal bir ihtiyaçtır. Uyku süresi kişilere ve yaşa göre değişir. Erişkin bir kişide 6-10 saat yeterli iyi bir uyku olarak sayılır. Uykunun sadece süresi değil, bütünlüğü ve derinliği de önemlidir. Uyku, kendimizi zinde hissettiğimiz, zihin ve beden olarak dinlediğimiz, onarıldığımız, toksinlerden arındığımız bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

"Uykusuzluk risk oluşturabilir"

Uyku bozukluğunun birçok hastalığa neden olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Elifnur Kıvrak, "Uykusuz kaldığımızda kan şekeri düzenimiz, vücut ısımız, nefes alışverişimiz değişiyor. Özellikle vücudumuzdaki stres hormonları artıyor. Kalp damar, beyin ve inme gibi hastalıklar açısından uykusuzluk bir risk oluşturabiliyor. Bunun dışında uyku bozukluğunun altındaki neden hayati tehdit edici bir hastalık olabilir. Özellikle üst hava yolunda tıkayıcı nedenlerle gece uyku esnasında uykunun kesildiği ya da uykunu çok yüzeyselleştiği ve buna bağlı kanda oksijen seviyesinin azaldığı durumlar hastanın hayatını tehlikeye sokabilir" diye konuştu.

"Herkesin bir dönem hayatında yaşayabileceği bir sorun"

Halk tarafından en büyük bilinen yanlışın uykusuzluğun uyku ilacı ile tedavi edilmesi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kıvrak, "Hastalar 'uyuyamıyorum, uykuya dalamıyorum ya da dalıyorum ama sık uyanıyorum' şikayetleri ile geldiğinde bunun altında yatan nedeni irdelemek gerekiyor. Hastanın kullandığı ilaçlar, kronik hastalıkları ve uyku hijyeninin ne durumda olduğunu sorgulamak gerekiyor. Aslında altta yatan sorunlar çözüldüğünde veya uyku hijyeniyle ilgili kısa bir eğitim verdiğimizde uyku bozukluğu çözülebiliyor. Uykusuzluk birçok kişinin hayatının bir döneminde yaşayabileceği bir durum. Okula gidecek bir çocuk okul açılmadan önce bir veya 2 gün strese bağlı bir uykusuzluk yaşayabilir. Ama bu olay birkaç haftayı aşmışsa, 1 aydan uzun sürdüyse ve gündüz etkileri de görülmeye başladıysa, o zaman kronik uykusuzluktan bahsediyoruz. Kronik uykusuzluğun altında özellikle stres ve kaygı bozukluğu yatmaktadır. Bu hastalarda da yine ilaç tedavisi vermek yerine öncelikle uyku hijyeniyle ilgili bilgi veriyorum. Önce onlardan bilgi alıyorum ve sonra ben bilgi veriyorum" şeklinde konuştu.

Uzmanı uyardı: Uykusuzluk risk oluşturabilir
Uzmanı uyardı: Uykusuzluk risk oluşturabilir
Uzmanı uyardı: Uykusuzluk risk oluşturabilir
Uzmanı uyardı: Uykusuzluk risk oluşturabilir

Kalp Damar Bölümü, Nöroloji Bölümü, kan şekeri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanı uyardı: 'Uykusuzluk risk oluşturabilir' - Son Dakika


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