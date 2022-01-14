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Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini tetikliyor - Son Dakika

Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini tetikliyor

14.01.2022 11:37
Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini tetikliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, covid19 virüsünün kalp krizini tetiklediğini açıkladı.

Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, covid19 virüsünün kalp krizini tetiklediğini açıkladı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsünün insanlar üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, Covid-19 virüsünü geçirmiş olan hastaların kalp kasında iltihaplanma görüldüğünü belirterek, "2019 yılından beri bir endemik salgın yaşıyoruz. Tüm dünya üzerinde etkisi olan bir salgın, hala daha geçmiş değil. Aşılarımızı olduk ama ne yazık ki hastalıktan kurtulamıyoruz. Hastalık özellikle akciğerler olmak üzere vücudun bütün organları etkiliyor. Dünyadaki en yaygın hastalıkların kalp hastalıkları olduğunu düşünüyoruz. Buna bağlı olarak bu virüsün özellikle kalp hastalıklarında etkili hale geldiği görülüyor. Virüsü geçiren hastalarımızda özellikle virüse bağlı olarak kalpte kalp kasında iltihaplar gözleniyor. Aynıca kalp krizini tetiklediğini görüyoruz. Virüsün direk kalp kasına etkisi çok yaygın değil. Sıklık olarak binde 1 ile 3 civarında görülüyor" dedi.

"Virüs hastanelere gitme sıklığını azalttı"

Doktor Erdoğu, insanların virüsten çekindikleri için hastanelere gitmeye korktuğunu belirterek, "İnsanlar evlerinde kaldı, kontrollerini yaptırmadı. Kilo aldılar, egzersiz yapmadılar. Teşhislerinde, şikayetlerinde gecikmeler söz konusu. Böylece kalp hastalığının şiddeti ve sıklığı artmaya başladı. Covid-19'dan önce hastaneye geliş sıklıkları daha fazlaydı, daha erken geliyorlardı. İnsanlar aşılı olmalarına rağmen ne yazık ki virüsten korkuyorlar, hastalıklarını geciktiriyorlar." dedi.

Aşı tartışmaları yersiz

Erdoğu, aşı tartışmalarını yersiz bulduğunu belirtip, "Aşının artık bence tartışılacak bir tarafı kalmadı. Aşı koruyucu, hastalığı ağır geçirmeye engel oluyor, hastaneye yatışları azaltıyor, insanlar artık bunu grip gibi geçiriyorlar. Bu yüzden artık aşı konusunda tereddüt kalmaması lazım. Aşının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla önce aşının olması lazım, sonra yine kontrollerde doktora gitmek gerekiyor. Özellikle kalple ilgili şikayetlerde. Kalp hastalarının, göğüs ağrıları olduğunda, nefes darlığı olduğunda, çarpıntılar hissettiklerinde, baygınlık yaşadıklarında mutlaka kalp hastalıkları için ilgili hekimlere gitmelerinde fayda var. Aşı olmuş insanlar Covid-19'u daha rahat geçiriyorlar. Hatta birçoğu evinde hiç anlamadan geçiriyor. Ama aşı olmamış insanlarda ne yazık ki hastaneye yatış oranları yüksek. Yani bu kişilerde akciğer tutulumları, kalbin etkilenmesi, böbreğin etkilenmesi gibi birtakım sıkıntılar aşı olmamış insanlarda çok fazla" dedi.

Kalp krizi daha ölümcül

Doktor Erdoğu, kalp krizi nedeniyle ölüm oranlarının Covid-19'a göre yüksek olduğunu söyleyerek, "Covid-19'a yakalanıp ölme sıklığıyla kalp krizine yakalanıp ölme sıklığı kalp krizinde çok daha yüksek. Dolayısıyla bizim gibi toplumlarda sağlıklı yaşamadığımız için kalp hastası olma ihtimalimiz daha yüksek diğer toplumlara göre. Ama bir yandan da Covid-19'dan korkup hastaneye gitmeyince kalp kriziyle acillere gitmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kaplan - Demet Karakuş-İHA)

Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini tetikliyor

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Koronavirüs, Kalp Krizi, Kalp, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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