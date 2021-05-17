Uzmanı uyardı: Yaşam koçu ile terapist karıştırılıyor - Son Dakika

Uzmanı uyardı: Yaşam koçu ile terapist karıştırılıyor

17.05.2021 12:08
Uzmanı uyardı: Yaşam koçu ile terapist karıştırılıyor, System.String[]

Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, yaşam koçları ile terapi veren uzmanların yetkinliklerini karıştırıldığını söyleyerek, "Ülkemizde ruh sağlığı alanı 'yaşam koçluğu' adı altında oldukça istismar ediliyor.

Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, yaşam koçları ile terapi veren uzmanların yetkinliklerini karıştırıldığını söyleyerek, "Ülkemizde ruh sağlığı alanı 'yaşam koçluğu' adı altında oldukça istismar ediliyor. Bu da insanların, yanlış bilgi edinmesine neden oluyor" dedi.

Yaşam koçları ile terapi veren uzmanların kesinlikle birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kahraman Güler, yaşam koçu ile terapistlerinin ayrımını iyi yapmak gerektiğini vurguladı.

"PSİKOLOJİK HİZMETLER KONUSUNDA RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI YETKİLİDİR"

Problem yaşandığında ve aşılamayacak durumlarda terapi veren uzmanların asıl başvurulması gereken kişiler olduğunu belirten Dr. Kahraman Güler "Ruh sağlığı çalışanları, danışanlarına en iyi hizmeti verebilmek için eğitim hayatları boyunca ilgili konularda kendilerini eğitirler ve bunu lisansla belgelendirirler. Özellikle ülkemizde sınır tanınmayan alanlardan olan ruh sağlığı alanı 'yaşam koçluğu' adı altında oldukça istismar ediliyor ve insanların yanlış bilgi edinmesine neden oluyor. Yaşam koçlarının ihlal ettiği alan sadece psikologların/psikiyatrların çalışma alanı değil, bu kişilere başvuran kişilerin hayatlarıdır da. Psikolojik hizmet danışan ve terapist arasında kurulan profesyonel bir ilişkidir, danışanın (psikolojik hizmet alan kişi) temel ihtiyaçları merkeze alan birinci amacı danışana zarar vermemek olan belli kuramsal bilgi çerçevesinde yürütülen sistemli bir uygulama alanıdır. Zamanla her bireyin hayatında problemler yaşadığı, bu problemler karşısında kendini koşulsuz kabul edecek, onu anlayacak profesyonel birine ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün. Bu tarz durumlarda bir yardım almak problemin etkisini azaltacak ve problemlerle başa çıkmamız konusunda bizlere yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"BİRKAÇ AYLIK EĞİTİMLERLE RUH SAĞLIĞI HİZMETİ VERİYORLAR"

Dr. Kahraman Güler "Ben, meslektaşlarım ve öğrencilerim uzun yıllar süren eğitimler, emeklerle bu işi yapma konusunda yetkinlik kazanıyoruz. Örneğin psikologlar ve psikolojik danışmanlar 4 yıl süren lisans eğitimlerinin üzerine 2 yıl yüksek lisans ve yıllarca süren çeşitli psikoterapi eğitimlerini tamamlamış uzmanlardır. Psikiyatristler 6 yıllık tıp eğitimi üzerine uzmanlık sınavıyla girdikleri psikiyatri asistanlığında 4-5 yıl çalışarak ilgili hizmetleri sunarlar. Bu emeğin çabanın yanında, birkaç aylık eğitimlerle ruh sağlığı hizmeti verdiklerini iddia eden kişilere güvenmemek lazım. İnsanların bilgiye bilime ulaşma ve öğrenme çabalarına değil, yetkin olmadıkları hizmet alanlarında uygulamaya girişimde bulunmalarına tepki vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUH SAĞLIĞI YASASI TALEBİ

Hiçbir psikolojik danışman, psikolog, psikiyatrist, klinik psikoloğun kendini yaşam koçu diye tanıtmayacağını belirten Dr. Güler "Bu alandaki uzmanlar ruh sağlığı yasası istiyor. Ülkemizde henüz bir ruh sağlığı yasası yok. Yaşam koçu olduklarını söyleyenlerden birçoğunun hiçbir şekilde yasal yetkileri yok. Bunları yaşam koçluğu yapan insanları eleştirme ya da hedef göstermek için değil doğru bilgilendirme yapmak için söylüyorum" dedi.


Uzmanı uyardı: Yaşam koçu ile terapist karıştırılıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi, ruh sağlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanı uyardı: Yaşam koçu ile terapist karıştırılıyor - Son Dakika


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